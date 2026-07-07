Palatul Principilor Transilvaniei a fost nominalizat pentru unul dintre cele mai importante premii muzeale din Europa

Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat la premiile European Museum Academy, unul dintre cele mai importante premii muzeale din Europa.

Nominalizarea a fost anunțată de reprezentanții instituției de cultură, care au precizat că muzeul concurează pentru Luigi Micheletti Award – Outstanding Storytelling („History-Telling”).

„Este un premiu de referință la nivel continental, care recompensează cele mai inovatoare și captivante moduri de a aduce istoria la viață”, au transmis reprezentanții muzeului.

Grup restrâns de muzee premiate

Instituția de cultură se alătură unui grup restrâns de muzee românești recunoscute de European Museum Academy, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu fiind deocamdată singura instituție de cultură care a câștigat acest premiu în anul 2019.

Reprezentanții muzeului din Alba Iulia au subliniat că „nominalizarea este rezultatul unei evaluări riguroase făcute la fața locului de doi experți internaționali, veniți din Grecia și Germania. Aceștia au analizat în detaliu felul în care reușim să transformăm trecutul zbuciumat al Transilvaniei într-o experiență vie, interactivă și profund emoționantă pentru publicul de astăzi”.

„Această reușită ne confirmă că povestea palatului este prezentată la cele mai înalte standarde moderne. Mulțumim echipei noastre dedicate, colaboratorilor și, în special, vizitatorilor care dau viață acestui loc în fiecare zi”, au mai transmis reprezentanții muzeului.

Scurt istoric

Situat în apropierea Catedralei Romano-Catolice și a Sălii Unirii, Palatul Principilor Transilvaniei este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Alba Iuliei. Construit în secolul al 15-lea și extins în secolele 16-17, edificiul a fost inițial reședința Capitlului romano-catolic, apoi reședință princiară și, timp de 11 luni, în anii 1599-1600, reședința voievodului Mihai Viteazul.

După devastările provocate de invaziile otomano-tătare din secolul al 17-lea și instaurarea stăpânirii habsburgice, clădirea a fost transformată în cazarmă militară, funcție pe care a păstrat-o timp de aproape trei secole, până în epoca modernă.

Restaurarea corpului principal al monumentului istoric a fost realizată în anul 2017 și s-au încheiat în 2023, când muzeul a fost deschis publicului. Proiectul a vizat conservarea, consolidarea și restaurarea a peste 3.100 de metri pătrați de clădire, investiția totală depășind 21,7 milioane de lei, dintre care peste 20,6 milioane au reprezentat contribuția Uniunii Europene.

Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei funcționează astăzi ca spațiu expozițional interactiv, hub cultural, centru de cercetare, spațiu pentru evenimente și loc destinat studiului și petrecerii timpului liber. Conceptul muzeal utilizează mijloace interactive și senzoriale pentru a transpune vizitatorii în diferitele etape istorice ale palatului, prin intermediul tehnologiei și al artelor.

Foto credit: Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei