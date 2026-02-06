Palatul Parlamentului va găzdui o expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși

La Palatul Parlamentului va avea loc luni, 9 februarie 2026, de la ora 14:00, vernisajul unei expoziții de fotografie dedicate operei și gândirii artistice a sculptorului Constantin Brâncuși.

Evenimentul se va desfășura în Sala „Constantin Brâncuși”, intrarea S2A3, și propune publicului interpretări fotografice contemporane care valorifică formele esențiale și principiile fundamentale ale universului brâncușian.

Expoziția este completată de documente și imagini de arhivă din perioada construirii Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, oferind vizitatorilor o perspectivă documentară asupra unui moment fondator pentru cultura română și pentru patrimoniul artistic universal.

Vor fi expuse lucrările a patru fotografi cunoscuți: Ionel Scăunașu, Ioana Chiriță, Nicolae Caval și Vlad Eftenie. Evenimentul este organizat de Centrul de cercetare, documentare și promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 9–28 februarie 2026. Accesul este gratuit.

Acest eveniment se înscrie în programul anului omagial „Constantin Brâncuși” în România, decretat pentru a aniversa a 150 de ani de la nașterea artistului.

Foto credit: Ionel Scăunașu / Facebook

