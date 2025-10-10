Palatul Parlamentului a fost iluminat în verde de Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe

România s-a alăturat statelor europene care marchează Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe. Cu acest prilej, Palatul Parlamentului a fost iluminat în verde, în data de 9 octombrie, culoare ce simbolizează viața și speranța.

Pentru marcarea evenimentului, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea Agenției Naționale de Transplant privind iluminarea în 9 octombrie, între orele 18:30 și 24:00, cu sprijinul Comisiei pentru sănătate și familie.

Transplantul înseamnă viață

„Transplantul înseamnă viață!”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu prilejul Zilei Europene a Donării și Transplantului de Organe.

„Transplantul de organe nu este doar o procedură medicală, ci un act profund de solidaritate umană”, a adăugat ministrul.

Anul 2025 aduce rezultate record pentru sistemul național de transplant. Au fost identificați 75 de donatori multi-organ până la începutul lunii octombrie, depășind deja totalul anului trecut, potrivit datelor transmise de ministrul Sănătății.

Context european

Ziua Europeană a Donării și Transplantului de Organe a fost instituită în 1996 de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), parte a Consiliului Europei. Această zi aduce un omagiu donatorilor și familiilor lor și promovează conștientizarea publică asupra importanței donării – un act care poate transforma durerea într-o nouă speranță la viață.

Foto credit: Facebook / Parlamentul României – Camera Deputaților