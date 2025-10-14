PS Paisie Sinaitul: Sf. Parascheva este mângâiere și încurajare pentru sufletele obosite în lupta cu greutățile vieții

„Zilnic, Sf. Parascheva este mângâiere și încurajare pentru atâtea suflete obosite în luptă cu greutățile vieții”, a subliniat marți Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Biserica „Sf. Anton” Curtea Veche din Capitală.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre hramurile bisericii.

La predică, Episcopul vicar patriarhal a spus că Sfânta Cuvioasă Parascheva adună anual mii de credincioși la sărbătoarea de la Iași.

„Sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva este pentru români ca o sărbătoare naţională, pentru că ea este serbată în țara noastră neîntrerupt de aproape 4 secole, mai exact de 381 de ani: de la 1641 şi până în zilele noastre ea ocrotește cu rugăciunile ei ţara şi poporul acesta”.

O mare comoară dăruită neamului românesc

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat că Sfânta Cuvioasă Parascheva reprezintă o mare comoară dăruită de Dumnezeu neamului românesc.

„Puterea și prezența ei a încurajat, în toată istoria acestui neam, voievozi, ierarhi şi mulţimi de credincioşi”.

„Ea a mijlocit și a hrănit, la vremuri de mari lipsuri, a adus pacea în vremuri de războaie, a adus vindecare în timpuri de molime şi boli incurabile, a mângâiat, a încurajat și întărit în credință pe toţi cei care au alergat la ea cu credinţă în Dumnezeu”.

Dreapta credință și dreapta viețuire

Episcopul vicar patriarhal a prezentat aspecte din viața Sfinte Parascheva, subliniind dreapta credință și dreapta viețuire a cuvioasei.

„Asta cere Mântuitorul Hristos şi de la noi: credință dreaptă și fapte bune! Doar credinţă, fără fapte nu e suficient! Credinţa fără fapte, moartă este, ne spune Sf. Ap. Iacov (Iacov 2, 26)”.

Preasfinția Sa a amintit că lăcașul de cult din centrul Bucureștiului a primit-o drept ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva în anul 2024.

„Ne bucurăm, așadar, că mulțimea credincioșilor evlavioși care cercetează această biserică și se roagă Sf. Cuv. Antonie, se roagă și Sf. Cuv. Parascheva, cerându-i să-i ocrotească şi să-i întărească în dreapta credinţă, prin pilda vieţii ei şi prin rugăciunile ei din ceruri”.

Pr. Gheorghe Zaharia

Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de apreciere la adresa preotului paroh Gheorghe Zaharia, care, după o îndelungată activitate în slujba Bisericii, la finalul acestui an se va retrage din funcția de paroh al Bisericii Domnești „Sfântul Anton” – Curtea Veche, dar va rămâne acolo ca preot slujitor și bun sfătuitor.

„Viața părintelui Gheorghe Zaharia este o pildă de fidelitate față de Biserică și un model de conștiință a datoriei”.

„După o viață de muncă, de răbdare, de jertfă și de dragoste pentru casa lui Dumnezeu, părintele Gheorghe Zaharia are conștiința lucrului bine făcut, lăsând în urmă o biserică vie, frumoasă, demnă de trecutul și de chemarea ei”, a spus ierarhul.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul i-a transmis părintelui paroh mulțumiri pentru devotamentul de care a dat dovadă în lucrarea sa.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu