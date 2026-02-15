PS Paisie Sinaitul, despre judecata finală: Este întâlnirea libertății omului cu libertatea lui Dumnezeu

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica Domnița Bălașa – Paraclis Patriarhal, din Capitală, unde a explicat că „judecata este întâlnirea libertății omului cu libertatea lui Dumnezeu”.

„Dumnezeu respectă libertatea noastră de a-L iubi sau de a nu-L iubi. El respectă și libertatea noastră de a ne iubi pe noi sau pe semenii noştri! Dar, în ziua Judecății de Apoi, Dreptul Judecător, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul vieții şi al omului, ne va arăta atunci și libertatea Lui, aceea de a face dreptate, de a evalua cu dreptate libertatea și faptele noastre în relația cu semenii noştri pe care i-am întâlnit în viață”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal.

Preasfinția Sa a adăugat că la A Doua Venire, Hristos-Domnul nu mai vine smerit, ci vine „întru slava Sa” cu sfinţii îngeri.

„Atunci, ne spune Evanghelia, Dreptul Judecător va despărți pe unii de alții, după cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile de-a dreapta, iar caprele de-a stânga”.

De-a dreapta și de-a stânga

Potrivit Sfinților Părinți, alegerea „de-a dreapta” sau „de-a stânga” o vom face noi singuri, prin glasul conștiinței noastre care ne va judeca.

„Atunci conștiința noastră nu mai poate fi păcălită. Astăzi mai păcălim conștiința, o mai acoperim, ca să nu lumineze, să nu țipe, să nu urle în noi pentru păcatele săvârșite”, a spus ierarhul.

„Pentru cei de-a dreapta nu va fi o surpriză că vor fi chemați în Împărăţia lui Dumnezeu; însă nu pentru că vor fi ei mândri şi se vor crede buni, ci pentru că Însuși Domnul ne-a spus că Împărăţia lui Dumnezeu începe chiar din viaţa aceasta şi crește înlăuntrul nostru, prin pregustarea arvunei celei veșnice prin credința și viețuirea plăcută Domnului”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că cei de-a dreapta se cunosc foarte bine cu Hristos, au vorbit adeseori cu El în rugăciune, au trăit multe evenimente din viaţa lor împreună cu El.

„Pe de altă parte, cei de-a stânga, deşi au auzit de Hristos, nu au vrut să-L cunoască, au refuzat învăţăturile Sale, au râs de minunile Sale, I-au rostit numele doar în batjocură sau poate doar de complezenţă, dar nu I-au deschis niciodată uşa sufletului lor, nu L-au lăsat să intre în viaţa lor”, a adăugat Episcopul vicar patriarhal.

Dumnezeu vrea milă, nu jertfă

Preasfinția Sa a subliniat că Dumnezeu nu cere imposibilul oamenilor, nu le cere să îi vindece pe cei bolnavi, ci să îi cerceteze.

„Nu ne cere să-i scoatem afară din temniță pe prizonieri, ci doar să-i cercetăm, să-i vizităm! Nu ne cere să ne cheltuim întreaga agoniseală pe mese îmbelșugate pentru cei săraci, ci doar să le astâmpărăm foamea celor flămânzi! Nu cere de la noi băuturi scumpe sau nemaiauzite, ci doar să nu-i lăsăm însetați pe cei neajutorați! Nu ne cere haine scumpe pentru cei goi şi sărmani, ci doar cele ce ne prisosesc”.

„Totuşi, deşi toate lucrurile acestea par simple şi ușor de realizat, Hristos Domnul le scoate în evidenţă pentru ca noi să înţelegem că avem o mare responsabilitate față de oamenii săraci, faţă de oamenii în suferință”, a adăugat Episcopul vicar patriarhal.

La finalul predicii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a îndemnat la pocăință și milostenie, „două căi simple dar sigure pe care Biserica ni le recomandă acum, la începutul și în timpul Postului Mare, pentru a dobândi răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos”.

„Acum, cât încă mai avem vreme, cât încă suntem pe cale, să împlinim poruncile lui Dumnezeu, să iertăm pe cei ce ne-au greșit, să ne pocăim de faptele noastre rele, să ne spovedim înaintea duhovnicului ca în fața lui Hristos, şi să punem început bun vieţii noastre, prin smerenie, prin credință puternică şi prin fapte bune”, a încheiat Preasfinția Sa.

Foto credit: Costin Marius