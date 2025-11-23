PS Paisie Sinaitul a sfințit altarul exterior al unei parohii ilfovene: Este o prelungire vie a spațiului sacru

„Altarul exterior nu este doar o anexă a bisericii, ci o prelungire vie a spațiului sacru, un semn vizibil că lucrarea Bisericii se extinde și cuprinde întreaga viață a credincioșilor”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul în Parohia Domneștii de Jos din județul Ilfov.

Episcopul vicar patriarhal s-a aflat în mijlocul comunității cu ocazia sfințirii altarului exterior al parohiei, care a primit hramul Sfintei Mucenița Agata.

„În jurul acestui altar, credincioșii se vor aduna la sărbători, la hramuri, sau în momentele importante ale comunității. Aici, slujirea în aer liber amintește de primele veacuri ale creștinismului, când credincioșii se adunau lângă mormintele martirilor, sau în mijlocul creației lui Dumnezeu, pentru a-I aduce Domnului jertfa de laudă”.

„Sfințirea acestui altar exterior arată, în același timp, maturitatea și dinamismul parohiei, voința de a răspunde concret nevoilor credincioșilor și dorința preoților de a aduce slujirea lor mai aproape de suflete”, a subliniat ierarhul.

O comunitate slujită de preoți dedicați

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat că parohia este slujită de preoți dedicați „însuflețiți de dragostea pentru slujirea lui Hristos și pentru lucrarea pastorală”.

„Părinții tineri: părintele paroh Florian Niculae și Pr. Constantin Nedelcu, aduc cu ei entuziasmul începutului și deschiderea spre oameni, iar împreună cu părintele senior, Pr. Nicolae Anghel, cel care a lucrat cu timp și fără timp pentru restaurarea și înnoirea bisericii cu hramul Izvorul Tămăduirii, vedem că reușesc să facă din acest spațiu un loc al rugăciunii și al bucuriei comuniunii”.

„Prin slujirea atentă și dedicată a părinților și prin atmosfera de familie duhovnicească pe care o cultivă, această parohie nu doar păstrează o moștenire veche, ci o și pune în lucrare prin îngrijirea sufletelor tuturor enoriașilor”.

Pentru lucrarea administrativ pastorală bogată, pr. paroh Florin Niculae a primit rangul de iconom stavrofor, părintele Constantin Nedelcu rangul de sachelar, iar preotul pensionar Nicolae Anghel a primit Ordinul Mitropolitan „Sf. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”.

Cum ne raportăm la bogăție

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat modul în care Evanghelia ne îndeamnă să ne raportăm la bogăție.

„În primul rând, contează cum ajunge cineva bogat. Dacă ajunge bogat prin furt, prin corupție, prin exploatarea săracilor, atunci acela este deja condamnat. Bogăţia este bună atunci când omul o dobândește prin muncă cinstită, demnă. Când te foloseşti de necinste şi de fraudă, atunci bogăţia pe care o dobândești îți aduce doar suferințe”.

Ierarhul a subliniat că bogăția, chiar și cea obținută cinstit, trebuie folosită pentru mântuirea omului, prin milostenie.

„Bogăţia, ca orice dar sau binecuvântare de la Dumnezeu, ne este dată cu încrederea că îi vom sluji cu ea lui Dumnezeu și semenilor. Dumnezeu nu ne dă darurile Sale, binecuvântările Sale, talanții Săi, pentru satisfacția noastră personală, egoistă”.

„În al treilea rând, contează modul în care ne lipim sau nu inima de bogăție, dacă ajungem până acolo încât să ne încredem mai mult în averea noastră, în puterea noastră, decât în Dumnezeu. Pentru astfel de oameni, bogăţia devine un alt dumnezeu, un idol”, a atenționat Episcopul vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a îndemnat la finalul predicii: „Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să căutăm mai întâi Împărăția Lui și toate celelalte se vor adăuga nouă”.

Diplome și distincții

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a înmânat diplomele și distincțiile de vrednicie oferite de Părintele Patriarh Daniel cu ocazia sfințirii altarului exterior al parohiei.

Ordinul „Sf. Martiri Brâncoveni” a fost oferit primarului comunei Domnești, Ioan-Adrian Ghiță, iar Ordinul Mitropolitan „Sf. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” a fost oferit lui Nicolae Cristian Oncică și Laurențiu Ioan Petrescu.

Preasfinția Sa a oferit Diploma Omagială 2025 următorilor: Consiliului Local al comunei Domnești, lui Valentin Luca, epitorpului Mihalache Alecu și lui Bogdan Petcu.

De asemenea, Consiliul și Comitetul parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa