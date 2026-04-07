Centrul Orthocaffe al Episcopiei Devei a oferit momente de respiro pentru câțiva deținuți și familiile lor

Centrul de tineret Orthocaffe din Deva a găzduit o activitate în beneficiul deținuților de la Penitenciarul Deva.

Timp de două ore, cinci dintre persoanele care execută pedepse cu privare de libertate s-au bucurat de prezența membrilor familiei în ambianța primitoare a Centrului Orthocaffe și în atmosfera premergătoare Praznicului Învierii Domnului.

La final, Părintele Ovidiu Murari le-a oferit participanților daruri din partea Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei: dulciuri, cărți de rugăciune, cărți de spiritualitate ortodoxă și alte obiecte bisericești.

Nu este prima dată când Orthocaffe găzduiește astfel de activități în sprijinul deținuților, cu toate că centrul, situat peste drum de Catedrala Episcopală din Deva, este fondat cu scopul de a găzdui activități cu tinerii din eparhie.

Centrul Orthocaffe reprezintă o materializare a activității Episcopiei Devei și Hunedoarei prin Sectorul Învățământ și activități cu tineretul. Ocrotitorul centrului este Sfântul Ierarh Nicolae, prietenul copiilor și tinerilor.

Un centru similar a fost înființat și la Zalău, pentru tinerii din Episcopia Sălajului.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei