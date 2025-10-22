Organizațiile femeilor ortodoxe din Episcopiile Oradiei și de Bălți au serbat împreună Ziua Femeii din Mediul Rural

Membrele Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți și ale Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei s-au reunit săptămâna trecută în județul Bihor, unde au serbat împreună Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural.

La Oradea, membrele celor două organizații eparhiale au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care le-a prezentat Paraclisul Episcopal și Muzeul Eparhial, relatându-le pagini importante din istoria eparhiei.

Întâlnire cu Episcopul Oradiei

Ierarhul le-a transmis câteva gânduri duhovnicești despre rolul femeii creștine în familie și în societate, subliniind că ea este inima care bate în ritmul dragostei lui Dumnezeu, purtătoare a luminii și a bucuriei credinței în lume.

De asemenea, Părintele Episcop și-a exprimat recunoștința față de activitatea doamnelor din Basarabia, pentru misiunea lor curajoasă și jertfelnică de păstrare a credinței ortodoxe și a identității românești.

Invitatele din Basarabia, împreună cu gazdele lor, au vizitat Catedrala Episcopală, Mănăstirea „Sf. Cruce” și alte biserici din Oradea, între care Biserica Albastră a Parohiei Oradea-Vii, unde Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș și Părintele Paroh George Samașca-Nemeș le-au prezentat monumentalul lăcaș de cult, centrul social parohial și proiectele derulate în comunitate.

Ziua Femeii din Mediul Rural

Doamnele din cele două eparhii au petrecut Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural la Parohia Bratca din județul Bihor, unde au participat la Liturghie și apoi la Festivalul prin care această zi a fost marcată la Căminul Cultural din localitate.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei în colaborare cu Centrul Eparhial din Oradea și Parohia Bratca.

Sala Căminului Cultural a fost transformată într-un adevărat muzeu al femeii românce de altădată, cu țesături, costume populare autentice, obiecte de uz casnic vechi și numeroase preparate tradiționale.

Un moment aparte l-a constituit concursul „Coșul Toamnei”, la care 14 gospodine au prezentat coșuri bogat împodobite cu roadele muncii lor: fructe, legume, dulcețuri, conserve și alte preparate culinare artizanale din cămara proprie.

Viorica Cherteș, președinta Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, a prezentat conceptul și scopul festivalului, spunând că femeia de la țară este vie prin dragostea și prin lucrarea mâinilor ei. Ea nu a țesut doar haine și ștergare, ci și bucuria și echilibrul familiei.

Paradă a portului popular

Liliana Lungu, președinta Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți, a mulțumit gazdelor pentru ospitalitate și darul comuniunii.

Delegația de peste Prut a prezentat și a purtat splendide costume populare basarabene, primite cu aplauze și emoție.

Atmosfera a fost întregită de parada costumului popular românesc, urmată de cuvântul Părintelui Laurențiu-Florin Brîndaș, consilier eparhial și delegat al Preasfințitului Părinte Sofronie la eveniment, care a transmis binecuvântarea ierarhului și cuvinte de încurajare pentru lucrarea femeilor creștine.

Programul artistic a continuat cu dansuri populare prezentate de Ansamblul Folcloric Brătcuța, recitaluri ale tinerilor Tudor Suciu, Ziana-Anastasia Carțiș, Iulia Popa și Maria Alexandra Secan, un moment teatral al copiilor de la grupul de cateheză al parohiei, precum și interpretarea unor cântece patriotice de către grupul vocal al bărbaților din localitate.

Celebrare a frumuseții femeii creștine

Un moment emoționant a fost reprezentat de recitalul doamnei Ana Codrean, rapsod popular din Sânnicolau Român, care a readus în suflete cântecele de leagăn, de dor și de bucurie ale mamelor de altădată.

În paralel, copiii au participat la un atelier de creație susținut de doamna Dorina Hanza din Drăgoteni, inițiatoarea celui mai vechi festival de împistrit ouă din țară.

Evenimentul s-a încheiat cu premierea tuturor participantelor la concursul „Coșul Toamnei” și cu un foc de artificii. Premiile au fost asigurate de doamna notar Livia Bara, care este și coordonatoarea doamnelor ortodoxe din Valea lui Mihai.

Întâlnirea dintre femeile ortodoxe din Oradea și Bălți a fost o mărturie vie a unității de credință și de neam, dar și o celebrare a demnității și frumuseții femeii creștine, transmit gazdele la finalul activităților.

Foto credit: Episcopia Oradiei