De Bobotează, IPS Andrei a îndemnat la responsabilitate față de mediul înconjurător

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat marți că sărbătoarea Botezului Domnului nu înseamnă doar sfințirea apelor, ci și chemarea omului la respect și grijă față de întreaga creație, arătând că „Sfânta Biserică este pentru o ecologie serioasă”.

Referindu-se la relația dintre om și mediul înconjurător, Înaltpreasfinția Sa a atras atenția că sfințirea creației implică și o responsabilitate concretă din partea credincioșilor: „Natura a fost creată de Dumnezeu pentru noi, dar trebuie să avem grijă de ea, să nu o pângărim, să nu o siluim prin tot felul de atitudini neserioase”.

„La Bobotează se sfințește întreg cosmosul, întreaga natură”, a adăugat Mitropolitul Andrei.

Vorbind despre semnificația duhovnicească a sfințirii apelor, mitropolitul a precizat: „Apele devin un vehicul purtător de Duh Sfânt. Cu apă sfințită se va oficia botezul”, arătând că prin această lucrare se realizează înnoirea omului și a lumii.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evidențiat dimensiunea pascală a botezului creștin: „La orice botez participăm, vedem că este afundat copilul în apă și ne spune Sfântul Apostol Pavel că atunci moare cu Hristos și, fiind scos din apă, învie cu Hristos. Este o făptură nouă”.

Mitropolitul Andrei a oficiat Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. La sărbătoare au participat mii de credincioși, printre care și generalul-maior Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, și colonelul Sebastian-Florin Cliţan, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

După slujbă, voluntarii Catedralei Mitropolitane și ai ASCOR Cluj-Napoca au împărțit cele 20.000 de sticle cu Agheasmă Mare credincioșilor veniți la sărbătoarea Botezului Domnului.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim