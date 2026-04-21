Ora de Ortodoxie: Studenții unei Facultăți de Drept din Italia au vizitat parohia românească din Trento

Studenții Facultății de Drept din cadrul Universității din Trento au vizitat luni parohia românească „Sfântul Evanghelist Marcu” din oraș.

Potrivit Episcopiei Italiei, studenții din anii trei și patru ai respectivei facultăți au vizitat parohia în cadrul cursului de Drept Ecleziastic Comparat.

Parohul Ioan Lupășteanu le-a făcut viitorilor juriști o prezentare a lăcașului de cult și a rolului pe care parohia îl are pentru diaspora română din zonă.

Părintele George Grigoriță, consilier patriarhal, le-a vorbit studenților despre Ortodoxie, cu accent pe istoria și organizarea Bisericii Ortodoxe Române.

Viitorii juriști au aflat despre felul în care normele Bisericii Ortodoxe interacționează cu identitatea națională și cadrul juridic internațional.

În partea a doua a întâlnirii, studenții, însoțiți de Francesca Oliosi, profesoară de Drept Ecleziastic la Universitatea din Trento, au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri, pe următoarele teme: „Specificul teologiei canonice ortodoxe”, „Modelul ortodox pentru relația dintre Stat și Biserică în context european” și „Provocările juridice ale minorităților religioase”.

Foto credit: Episcopia Italiei

