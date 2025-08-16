Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a avut loc în data de 16 august la Mănăstirea Brâncoveanu.
Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 10-a după Rusalii
În Duminica a 10-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia…
PS Teofil Trotușanul: Călătoria Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a continuat și dincolo de mormântul de la Ghetsimani
Mănăstirea Văratec din județul Neamț și-a serbat hramul istoric vineri, când Sfânta Liturghie de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost oficiată de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al…
Odihnitor de oameni este cel ce prin jertfă se dăruiește celorlalți: Proclamarea locală a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător
Un sobor numeros de ierarhi și clerici a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov sâmbătă, în ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni. Liturghia de hram a fost urmată de proclamarea locală…
FOTO: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a avut loc în data de 16 august la Mănăstirea Brâncoveanu. Vezi mai multe fotografii în cele două galerii foto:
În imagini: Ziua Marinei la Galați
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat vineri, la Galați, pe Faleza Superioară a Dunării, la ceremonialul religios și militar prilejuit de Ziua Marinei. Evenimentul a fost deschis cu intonarea Imnului Național al…