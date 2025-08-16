FOTO: Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus a avut loc în data de 16 august la Mănăstirea Brâncoveanu.

Vezi mai multe fotografii în cele două galerii foto:

