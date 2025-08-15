O parohie maramureșeană desfășoară proiectul „Nicio familie ortodoxă fără icoana Maicii Domnului”

În Postul Adormirii Maicii Domnului din Anul Centenar la Patriarhiei Române, Parohia Săcălășeni din județul Maramureș a inițiat, în parteneriat cu mănăstirea maramureșeană Strâmtura, proiectul „Nicio familie ortodoxă fără icoana Maicii Domnului”.

„Îi suntem recunoscători Părintelui Stareț Nifon, care, prin bunăvoința și mărinimia sa, a donat, din partea mănăstirii, pentru parohia noastră, 300 de icoane cu chipul Maicii Domnului Pantanassa, astfel încât fiecare familie ortodoxă din Săcălășeni va primi în dar câte o icoană”, transmite Părintele Paroh Adrian Dobreanu, consilier pentru comunicații media online al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

„Astfel, Maica Domnului va veghea casele și sufletele credincioșilor noștri.”

În perioada următoare icoanele vor fi sfințite, urmând ca responsabilii de sector să le dăruiască fiecărei familii în parte.

Este al doilea proiect parohial duhovnicesc similar din comunitate, după cel de anul trecut, intitulat „Nicio familie ortodoxă fără Acatistul Maicii Domnului Pantanassa”.

Comunitatea ortodoxă din Săcălășeni își desfășoară activitatea liturgică într-o biserică monument istoric pusă sub ocrotirea Sf. Ap. Petru si Pavel și a Adormirii Maicii Domnului.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene