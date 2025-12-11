O parohie din Iași a oferit daruri pentru 100 de familii din Sculeni, Republica Moldova

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Iași a oferit daruri pentru 100 de familii din localitate Sculeni, Republica Moldova.

Acțiunea filantropică a avut loc duminică, la Biserica „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni” din localitate, după slujbă.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, alături de părintele Iulian Gâscă, parohul comunității din Iași și clerici din administrația Mitropoliei Basarabiei.

Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat frumusețea chemării creștine și puterea jertfei din iubire, în contextul sărbătorii Sfintei Filofteia de la Curtea de Argeș.

„Viața Sfintei Filofteia ne amintește că adevărata bogăție nu se măsoară în bunuri materiale, ci în credința statornică, în fapta bună și în dăruirea de sine pentru cei aflați în nevoie. Asemenea muceniței, suntem chemați să fim lumini aprinse în lume, purtători de har și să reflectăm iubirea lui Hristos prin gesturi concrete de milostenie, pentru ca Biserica să fie nu doar un lăcaș de rugăciune, ci și un izvor de mângâiere și speranță”.

Astfel de acțiuni filantropice se desfășoară constant între parohiile din apropierea granițelor, în special cu ocazia marilor sărbători ortodoxe.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei