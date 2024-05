O nouă generație de adolescente a finalizat programul „Spre independență” al Misiunii Sociale Diaconia

O nouă generație de adolescente a părăsit Apartamentul social „Spre independență” al Misiunii Sociale Diaconia. Tinerele au fost cazate timp de un an, pentru a fi ajutate să se integreze social.

„În tot acest timp, aici au simțit grijă și afecțiune, au primit găzduire și servicii de asistență complexă (socială, psihologică, spirituală) și tot aici au obținut o profesie”, a explicat Tatiana Lupu, managerul programului.

„Toate fetele au absolvit cu brio cursurile de profesionalizare cu calificarea bucătar-cofetar. Acum urmează o etapă nouă în viața lor – angajarea în câmpul muncii. Fetele au mai crescut un an, au devenit domnișoare adevărate, au căpătat încredere în forțele proprii și și-au dezvoltat abilități de trai independent, iar acum cu convingere afirmă că își vor croi un viitor mai frumos.”

În semn de recunoștință pentru cei care le-au oferit căldura unei familii, le-au ajutat să obțină calificări profesionale și le-au învățat abilități de viață, adolescentele au organizat o mică serbare.

„Pentru mine, apartamentul social a fost a doua casă, aici am învățat cum să fiu independentă și am avut ocazia să învăț profesia de bucătar-cofetar. Sunt fericită că am avut acesta oportunitate minunată. O să-mi amintesc cu dor de această perioadă frumoasă din viața mea”, a declarat Elisa, una dintre tinerele beneficiare.

Apartamentul social „Spre Independență” a fost lansat de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei în 2007. Anual, găzduiește șase tinere ieșite din sistemul rezidențial sau provenite din familii nevoiașe. Până în prezent, au fost asistate 102 de tinere.

Misiunea Socială Diaconia este entitatea filantropică a Mitropoliei Basarabiei și face parte din Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

