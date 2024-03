O comunitate ilfoveană își construiește biserică nouă: PS Timotei Prahoveanul a sfințit piatra de temelie

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit duminică piatra de temelie pentru noua biserică a Parohiei Dragomirești-Vale din județul Ilfov. Un lăcaș de închinare este „cel mai mare dar pe care îl poate aduce un om, indiferent de rangul lui, lui Dumnezeu”, a spus Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Cei care nu pot zidi din temelie o biserică sunt invitați să pună o cărămidă sau mai multe și fericiți sunt cei care se numără printre ctitorii și binefăcătorii unui sfânt locaș!”

Ierarhul a vorbit despre Sf. Alexie, omul lui Dumnezeu, pomenit în aceeași zi, explicând: „Acest om a renunțat la un palat pentru apropierea de Dumnezeu. Ce lecție frumoasă ne oferă nouă, celor care nu mai iubim casa lui Dumnezeu, viața Sf. Alexie, omul lui Dumnezeu!”

Preasfinția Sa a subliniat că noua biserică „este o necesitate”, vechea biserică fiind „prea mică pentru cerințele acestei comunități”.

„Observăm de multe ori, iubiți credincioși, că, la evenimente deosebite, la zile de bucurie și la zile de întristare, nici bisericile mari, foarte încăpătoare, nu mai sunt de folos uneori, ceea ce ne arată că o biserică, în orice loc și în orice timp este punctul și locul central al unei comunități, spre care se îndreaptă toți deopotrivă, și cei care sunt credincioși, și cei care nu au ajuns la această înălțime, și cei buni, și cei răi, neuitând că Dumnezeu răsare soarele Lui peste cei drepți și peste cei păcătoși.”

„De aceea, când am rostit cea mai importantă rugăciune a așezării pietrei de temelie, sau a acestei rânduieli liturgice, am îngenuncheat în momentul când am cerut ridicarea jertfelnicului”, a continuat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.