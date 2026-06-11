Conferință despre sănătatea familiei creștine la Palatul Patriarhiei: Înseamnă mai mult decât actul medical

Palatul Patriarhiei a găzduit joi Conferința „Sănătatea familiei creștine: perspective spirituale și medicale”, organizată de compania Antibiotice SA, în parteneriat cu Patriarhia Română.

Evenimentul, moderat de Părintele Nicolae Dascălu, Consilier Patriarhal Onorific, a debutat cu rugăciunea „Împărate Ceresc”.

Delegatul Patriarhului României a fost Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, care a prezentat mesajul Preafericirii Sale.

„Sănătatea familiei nu poate fi redusă doar la dimensiunea biologică şi psihologică, ci priveşte şi viaţa spirituală a persoanelor care o compun, chemate să trăiască în permanentă comuniune cu Dumnezeu”, a subliniat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a accentuat că evenimentul din acest an pune în lumină, pe de o parte, vocația sfințitoare și vindecătoare a Bisericii, iar pe de altă parte, vocația științei medicale de a proteja, trata și îmbunătăți viața umană.

„Prin întâlnirea dintre perspectiva spirituală și cea medicală este evidențiată importanța unei abordări integrale a persoanei și a familiei, în care grija pentru sănătatea trupească se împletește armonios cu preocuparea pentru sănătatea sufletească”.

Responsabilitate comună

Directorul general al Antibiotice SA, Ioan Nani, a vorbit despre misiunea comună pe care o au Biserica și medicina în vindecarea oamenilor.

„Biserica și medicina au fost dintotdeauna alături de oameni în momentele cele mai importante ale vieții. Din această responsabilitate comună se naște menirea de a ocroti viața, de a alina suferința și de a cultiva speranța”.

Directorul Antibiotice SA a subliniat că „Patriarhia Română și Antibiotice Iași au construit un parteneriat bazat pe convingerea că sănătatea înseamnă mai mult decât actul medical, iar binele oamenilor se clădește prin solidaritate, educație și responsabilitate față de semeni”.

Potrivit lui Ioan Nani, „progresul autentic apare atunci când este pus în slujba comunității și este însoțit de solidaritate, empatie și încredere, valori care se regăsesc atât în practica medicală cât și în învățătura creștină”.

În continuare, a luat cuvântul dr. Adrian Streinu-Cercel de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Profesorul universitar a vorbit despre colaborarea cu Antibiotice Iași.

Un centru de elită al medicinei românești

Prof. dr. Alexandru Rafila a evidențiat importanța companiei ieșene pentru medicina românească.

„Iașiul este un centru de credință și de spiritualitate ortodoxă, pe de o parte, dar și un centru de elită al medicinei românești. Cred că Iașiul mai are un atu extrem de puternic care leagă cele două domenii, credința și spiritualitatea de iubirea pentru oameni prin acordarea de asistență medicală, în compania Antibiotice SA, care de 70 de ani oferă medicamente și este recunoscută în toată România”.

Asist. dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală, a spus că sănătatea este darul lui Dumnezeu.

„De fiecare dată când au loc astfel de întâlniri, mă gândesc la faptul că sănătatea este darul lui Dumnezeu și că ea se referă în egală măsură la trup și la suflet. Cred că acest lucru este adevărat fiindcă, în momentul în care ne tratăm pacienții, se întâmplă uneori să existe un minus pentru sistemul medical în ceea ce privește comunicarea”.

Conferința a continuat cu susținerea comunicărilor științifice despre prescrierea de medicamente, implicarea femeii în medicină, remedii naturale mănăstirești și altele.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru