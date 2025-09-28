O biserică reînnoită este semnul unei comunități vii, a spus PS Paisie Sinaitul la resfințirea Bisericii „Sf. Gheorghe” – Dudu

„O biserică reînnoită este semnul unei comunități vii. Pentru că degeaba ar fi un lăcaș frumos și strălucitor dacă ar fi gol de credincioși. Adevărata frumusețe a unei biserici este poporul lui Dumnezeu adunat în rugăciune”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul duminică, în Parohia ilfoveană „Sf. Gheorghe” – Dudu.

Preasfinția Sa a oficiat slujba de binecuvântare a lăcașului de cult, la finalul mai multor lucrări de renovare și consolidare.

„Această biserică, ridicată în 1841, în vremea domnitorului Alexandru Dimitrie Ghika, a trecut prin multe încercări de-a lungul istoriei, dar prin grija și jertfa credincioșilor, a fost mereu reparată și înfrumusețată. Astăzi, pe lângă hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, ea primește un nou ocrotitor: pe Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”.

Târnosirea unei biserici

Episcopul vicar patriarhal a explicat ce înseamnă târnosirea unei biserici și de ce bisericile sunt resfințite la o perioadă de timp.

„Ce înseamnă a târnosi o biserică? A târnosi este un cuvânt de origine slavă și înseamnă a consacra, a sfinți, a inaugura printr-un ritual liturgic, un lăcaș de cult”.

„Există și resfințirea bisericilor, adică ritualul prin care un lăcaș de cult este sfințit din nou, în urma unor lucrări ample de restaurare, ori de pictare din nou a interiorului, așa cum a fost cazul aici”, a explicat ierarhul.

Sfințirea unei biserici înseamnă așezarea ei sub lucrarea harului dumnezeiesc, înseamnă transformarea unei clădiri din piatră și alte lucruri materiale din lumea aceasta în „casă a lui Dumnezeu și poartă a cerului”.

Sfânta Liturghie

După slujba de sfințire, Sfânta Liturghie a fost oficiată la altarul exterior al lăcașului de cult.

Preasfinției Sale i s-a alăturat în slujire părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și directorul Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei Române; părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române și preot coslujitor la această parohie; părintele protoiereu Ioan Bondar de la Protoieria Ilfov Sud; părintele Florin-Cătălin Dinu, parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Dudu, precum și alți preoți și diaconi.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a explicat pericopa evanghelică despre pescuirea minunată, citită în Duminica a 18-a după Rusalii.

„Prima chemare a apostolilor a avut loc pe malul lacului Ghenizaret, care mai este numit și Marea Tiberiadei sau Marea Galileii, și s-a întâmplat în cadrul unei pescuiri minunate. De asemenea, pe malul acestui lac, după Învierea lui Hristos, apostolii au trăit ultima pescuire minunată în prezența Domnului Hristos (Cf. Ioan 21)”, a subliniat Preasfinția Sa.

Ierarhul a făcut o paralelă între cele două pescuiri minunate, evidențiind aspecte deosebite.

„La prima pescuire minunată mreaja se rupea din pricina peștilor; la a doua pescuire, deşi apostolii au prins 153 de peşti mari, mreaja nu s-a mai rupt. Numărul acesta are valoare simbolică. Numărul 153 erau speciile de pești cunoscute la acea vreme și care existau, se pare, în Marea Tiberiadei”.

Mreaja credinței

Conform Sfinților Părinți, în mreajă s-au prins toate speciile de pești ca simbol al mulțimii de suflete aduse de Hristos la mântuire, iar mreaja nu s-a mai rupt.

„La prima pescuire, din nefericire, peștii rupeau mreaja, adică, spun Sf. Părinți, din corabia Bisericii, care va avea mereu de înfruntat valuri potrivnice şi furtuni, se vor pierde multe suflete, mulți pești, care la un moment dat, au fost în ea”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„După Înviere, însă, cei care se vor afla în mreaja Bisericii, în corabie, adică în comuniunea Bisericii, nu vor mai fi pierduți. Ultima pescuire minunată, după Înviere, are în vedere biruința finală, când păcatul nu va mai rupe mreaja Bisericii, iar Hristos Cel Înviat devine începătură a învierii noastre”.

Ierarhul a încheiat predica, îndemnând credincioșii la rugăciune: „Să ne rugăm Domnului să putem înțelege că fiecare dintre noi, nu doar clericii, fiecare creștin botezat, este un apostol, un trimis al Domnului, care este dator, prin viața și faptele sale, potrivit darurilor primite şi împrejurărilor în care se află, să comunice tuturor vestea cea bună a mântuirii adusă de Hristos”.

Răsplata lucrătorilor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit mai multe diplome și distincții cu ocazia sfințirii lăcașului de cult celor care s-au implicat în realizarea lucrărilor.

Preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal, a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici, Mircea Minea, primarul comunei Chiajna, a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni, iar Cezar Păvălașcu, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni.

Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni a fost oferit lui Dumitru Bănuț și Cristian Tănase. Victor Opaschi, fost Secretar de stat pentru culte, a primit Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu­reștilor” pentru mireni.

Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei” pentru mireni a fost înmânată lui Alexandru Lungu, Iulian Robu, Corneliu Andrioaiei și Dorin Radu. Constantin Pițigoi, Marius Stancu, Iulian Mărgărit și colectivul Consiliului Local al Primăriei Chiajna au primit Diploma omagială 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

De asemenea, Daniel Stancu, Ion Huza și Consiliul parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Aurelia Simionescu, Mirela Mihai, Mihaela Mutuleasca și Comitetul parohial au primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru