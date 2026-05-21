Numele eroilor neamului, rostite spre pomenire veșnică la Mormântului ostașului necunoscut

Eroii neamului au fost pomeniți joi la Mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol din Capitală. Ceremonia militară a inclus rostirea numelor mai multor militari români căzuți la datorie de-a lungul timpului.

Manifestarea a debutat cu intonarea imnului de stat, după care a urmat o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, condus de părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale.

Delegatul președintelui Nicușor Dan la acest eveniment a fost Marius-Gabriel Lazurca, Consilier prezidențial pentru securitate națională, care a transmis mesajul președintelui țării.

„O națiune își construiește viitorul în măsura în care înțelege să-și onoreze trecutul. Astfel, sacrificiul celor care, în timpul Revoluției din decembrie 1989, au luptat împotriva dictaturii, rămâne înscris în istoria devenirii noastre naționale”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

Mai important decât propria viață

În cuvântul adresat militarilor și demnitarilor care au participat la ceremonie, ministrul apărării, Radu Miruță a evidențiat jertfa eroilor români.

„Datorită sacrificiului acestor eroi, România este astăzi un stat liber, democratic, european, profund ancorat în valorile occidentale. Generația care a luptat la Mărășești, la Mărăști, la Oituz, a mers la război cu convingerea că există ceva mai important decât propria viață, iar acel ceva mai important este viitorul cestei națiuni”, a spus ministrul apărării, Radu Miruță.

Totodată, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a subliniat importanța pomenirii eroilor.

„În fiecare an, de Înălțarea Domnului ne adunăm aici pentru cei care au pus mai presus de propria viață libertatea, demnitatea și viitorul României. Ziua eroilor nu este doar un moment solemn din calendarul nostru național, este o zi în care ne oprim pentru a ne aminti că România de astăzi s-a construit prin sacrificiul unor oameni care au avut curajul să facă tot ce depindea de ei pentru țara lor”, general Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Ziua Eroilor

Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de Sărbătoare Națională Bisericească.

La toate bisericile din Patriarhia Română au răsunat clopotele la orele 12:00, în memoria eroilor care s-au jertfit pentru țară.

De asemenea, la Catedrala Patriarhală a fost oficiat un parastas pentru eroii neamului, la finalul Sfintei Liturghii.

