Copiii parohiei românești din Luxemburg au descoperit arta picturii de icoane pe sticlă

Douăzeci și șase de copii din Parohia românească „Nașterea Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Luxemburg au participat la un atelier de pictură de icoane pe sticlă.

Manifestarea a fost organizată în perioada 16-17 mai la inițiativa părintelui Ion Tîrgoală, parohul comunității românești din Luxemburg, și s-a desfășurat sub îndrumarea monahiei Marina Muntean de la Mănăstirea „Sfinții Martiri Brâncoveni” – Centrul Mitropolitan din Nürnberg.

Activitatea s-a adresat în principal copiilor începând cu vârsta de nouă ani și a urmărit să le ofere atât o experiență artistică, cât și o apropiere de tradiția iconografică ortodoxă.

Icoanele realizate în cadrul atelierului au fost sfințite duminică după Sfânta Liturghie și oferite copiilor pentru a le cinsti în familiile lor.

Primii pași în crearea unor minunate lucrări

La eveniment a fost prezentă și ambasadoarea României în Luxemburg, Livia-Alexandrina Rusu, care a apreciat implicarea organizatorilor și interesul manifestat de copii.

„Sub îndrumarea blândă și plină de răbdare a Maicii Marina Muntean, copiii au făcut primii pași în crearea unor minunate lucrări. Cu emoție, curiozitate, atenție și răbdare, fiecare copil a dat viață propriei icoane pe sticlă”.

„Pentru toți cei prezenți, copii și adulți, întâlnirea cu Maica Marina a fost un adevărat privilegiu”, a transmis Excelența Sa printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

La finalul activității, organizatorii au anunțat că intenționează să continue proiectul prin organizarea unui atelier similar dedicat adulților, ca răspuns la interesul manifestat de părinți pe parcursul celor două zile.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord