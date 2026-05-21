Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților a fost pomenit la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”

Părinți de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și clerici din eparhie s-au rugat miercuri pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților.

Din sobor a făcut parte și Părintele Vasile Irimia, fost protoiereu de Suceava, care a slujit mai mult de două decenii sub ascultarea vrednicului de pomenire ierarh.

Răspunsurile psaltice au fost oferite de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanul” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Părintele Vasile Irimia a evocat personalitatea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen.

„În cele aproape trei decenii de slujire arhiepiscopală, s-a străduit să îmbine în mod armonios cele ale Martei cu cele ale Mariei”, a spus clericul, citând astfel o afirmație făcută în 2021 de actualul Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților.

„Grija pentru bătrânii bolnavi și persoanele defavorizate avea să se concretizeze în construirea Căminului de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou, la care a muncit cot la cot cu meseriașii, iar după finalizare îi cerceta zilnic pe cei adăpostiți aici”, a precizat Părintele Vasile Irimia.

„De asemenea, a încurajat și s-a implicat direct în construirea celorlalte așezăminte de asistență socială de pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.”

„Între virtuțile care i-au împodobit ființa se cuvine să amintim: smerenia, simplitatea, discernământul, dragostea de carte, de patrie și de oamenii sărmani”, a adăugat fostul protopop al Sucevei.

„Zicerea cu valoare de testament a celui care s-a numit pe sine copilul răsfățat al Bucovinei va răsuna și peste ani cu duh profetic: Sfântul Ștefan cel Mare a biruit cu post, rugăciune și Sfânta Cruce; și așa vom birui și noi dacă vom păstra credința strămoșească și dragostea de neam și de pământul nostru strămoșesc.”

„Veșnică să-i fie pomenirea din neam în neam întru lumina Învierii! Hristos a înviat!” a încheiat Părintele Vasile Irimia.

La Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” se află Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Miercuri s-au împlinit șase ani de când Arhiepiscopul Pimen s-a mutat la Domnul.

