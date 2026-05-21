Sesiune Națională de Comunicări Științifice Studențești la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Studenți și masteranzi de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați și de la alte cinci facultăți din țară au participat miercuri la o sesiune de comunicări științifice desfășurată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Lucrările s-au desfășurat, sub coordonarea cadrelor didactice, în Sala „Episcop Melchisedec Ștefănescu” din incinta Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” și a reunit profesori, oameni de cultură, preoți, studenți și masteranzi – atât fizic, cât și online.

Dezbaterile au fost structurate pe opt secțiuni: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Filosofie, Sociologie, Resurse Umane, Teologie, Artă Sacră și Asistență Socială.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a binecuvântat întrunirea, a apreciat efortul studenților și al masteranzilor și a menționat că această sesiune de comunicări științifice îi poate ajuta pe tineri să cunoască mai bine aspecte din viața și activitatea sfinților canonizați de Biserică.

Cei 75 de studenți și masteranzi teologi înscriși la cele trei secțiuni din cadrul Departamentului de Teologie au prezentat lucrări care s-au încadrat în tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Studenții și masteranzii care au prezentat lucrări în cadrul acestui eveniment au primit din partea organizatorilor diplome de participare, iar cele mai bune lucrări științifice clasate pe primele trei locuri au fost premiate.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează anual astfel de activități, cu scopul de a-i ajuta pe tineri să se familiarizeze cu cerințele unui proiect de cercetare individuală și cu tot ceea ce presupune elaborarea și susținerea unei teze de licență sau masterat.

