Noutate la Festivalul-Concurs „Lăudați pe Domnul!”: Atelier de formare pentru dirijorii corurilor de copii din parohii

Festivalul-Concurs de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” 2026 vine cu o noutate: Dirijorii corurilor parohiale de copii pot participa la un atelier de formare și practică la Radiodifuziunea Română.

Noul atelier este în concordanță cu tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine și vine în ajutorul celor care vor să își dezvolte tehnica dirijorală de lucru cu tinerii din parohii.

Competiția se desfășoară între 1 martie și 1 octombrie, la două secțiuni: Interpretare și Compoziție, la care se adaugă dirijorii interesați de atelier.

Sunt invitate să se înscrie ansambluri corale, de diferite tipuri, din Patriarhia Română (din țară și din diaspora), la următoarele categorii: Coruri parohiale de copii sau care participă în mod frecvent la activitățile parohiei și Coruri mixte (parohiale)

La secțiunea Compoziție sunt invitați să participe compozitori de muzică din Patriarhia Română, la categoriile: lucrări psaltice, lucrări religioase și lucrări religioase armonico-polifonice.

Calendarul Concursului

Preînscrierea participanților are loc până în data de 30 aprilie, astfel organizatorilor li se transmite intenția viitorilor concurenți de a participa la competiție.

Înscrierea are loc până în data de 30 iunie, termen până la care participanții trebuie să trimită fișa de înscriere și materialele specifice fiecărei secțiuni.

Evaluarea lucrărilor va avea loc între 1 și 10 iulie și va fi realizată de profesori de muzică, dirijori, compozitori și muzicologi.

Etapa finală se va desfășura între 28 septembrie și 1 octombrie la București, unde vor fi premiați câștigătorii, în cadrul unui eveniment festiv.

Concursul este organizat de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române și se înscrie în manifestările dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, monahii, soții și mame).

Conceptul Festivalului-Concurs „Lăudați pe Domnul!” – Ediția a 18-a este disponibil pe site-ul oficial a Patriarhiei Române.

Foto credi: Basilica.ro