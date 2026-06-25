O nouă promoție de studenți români a absolvit studiile teologice la Roma

O nouă promoție de studenți români a absolvit studiile teologice ale extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Festivitatea de final a avut loc miercuri la Centrul Eparhial al Episcopiei Italiei.

Ceremonia a cuprins și depunerea jurământului de credință față de Biserica Ortodoxă Română, marcând finalizarea studiilor pentru programul de licență Teologie Ortodoxă Pastorală și pentru masterul Pastorație și viață liturgică.

Momentul solemn a fost precedat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Ierarhul i-a felicitat pe absolvenți și i-a îndemnat să fie stăpâni în viața de zi cu zi pe cunoștințele lor teologice.

Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din București au participat pr. lect. Cosmin Pricop, decanul instituției, pr. lect. Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitatea studențească, pr. lect. Aurel Mihai, pr. conf. Zaharia Matei și diac. George Adrian Șerban.

Părintele decan a subliniat rolul Facultății de Teologie Ortodoxă din București ca școală a Bisericii și a evidențiat misiunea de învățare reciprocă dintre profesori și studenții de la Roma.

Extensia de la Roma a Facultății de Teologie din București a fost înființată prin decizia Sfântului Sinod în anul 2017.

Foto credit: Episcopia Italiei