O nouă etapă a campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă” a fost organizată în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Arhiepiscopia Dunării de Jos a desfășurat luni o nouă etapă a Campaniei umanitare „Donează sânge, salvează o viață”, în municipiul Brăila.

La acțiune a participat un număr de 70 de persoane, clerici și mireni din protopopiatul Brăila, unite de dorința de a sprijini pacienții aflați în nevoie.

Donarea de sânge s-a realizat la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Brăila, care a asigurat atât recoltarea, cât și echipamentele necesare pentru desfășurarea în condiții optime.

Evenimentul a avut loc în contextul nevoii urgente de sânge a pacienților internați și al stocurilor insuficiente din unitățile medicale.

Arhiepiscopia Dunării de Jos va continua să organizeze, în perioada următoare, alte donări la centrele de transfuzii din Brăila și Galați.

Campania „Donează sânge, salvează o viață” este coordonată de Patriarhia Română, cu sprijinul Ministerului Sănătății. Acțiunea se desfășoară la nivel național și în diaspora. În cei peste 12 ani de campanie, s-au colectat peste 25.000 de litri de sânge.

