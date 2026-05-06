O nouă biserică închinată Sfântului Efrem cel Nou se va construi în județul Argeș

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a explicat marți că o nouă biserică închinată Sfântului Efrem cel Nou se va construi în localitatea Stoenești din județul Argeș.

Lăcașul de cult va fi ridicat în apropierea Schitului „Sfântul Ierarh Modest”, care și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, închinat sfântului.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța lucrării de zidire a noii biserici și despre rolul spiritual al ctitoriei în viața poporului: „Ne bucurăm că se sărbătorește Sfântul Efrem cel Nou, în numele căruia se zidește aici, în apropiere, o biserică cu acest hram”.

Totodată, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a arătat că ridicarea de noi lăcașuri de cult reprezintă o mărturie a credinței vii.

„Este o mare mângâiere și este un pentru un popor care zidește altare și pe care le cinstește, pentru care jertfește bunul pe care îl câștigă în fiecare zi, cu multă sudoare”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pentru Trinitas TV.

Schitul din Stoenești a fost înființat în anul 2003 și îi are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Modest și pe Sfântul Efrem cel Nou.

