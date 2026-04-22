O nouă bibliotecă a fost inaugurată la Mănăstirea Pantocrator: A găzduit un simpozion dedicat Sf. Maria Magdalena

La Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, a fost inaugurată miercuri Biblioteca „Magdala”, care a găzduit Simpozionul Național „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”.

Manifestările culturale sunt prilejuite de hramul așezământului monahal din Duminica a 3-a după Paști, a Sfintelor Femei Mironosițe.

Noua bibliotecă a fost sfințită de către Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Episcopul Ieronim al Daciei Felix și cu Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cuvânt de deschidere

Lucrările simpozionului au fost deschise de Preasfințitul Părinte Galaction care a evidențiat semnificația Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar: „S-a dorit să se pună în lumină chipul jertfelnic și, de multe ori, discret al prezenței feminine în viața eclezială”.

Preasfinția Sa a arătat legătura profundă dintre Maica Domnului și Sfânta Maria Magdalena, ca modele ale slujirii creștine: „Maica Domnului Îl aduce pe Hristos în lume prin trup, iar Maria Magdalena Îl vestește lumii ca Înviat. Una este poarta Întrupării, cealaltă este trâmbița Învierii”.

„Dacă în Maica Domnului vedem puritatea originară restaurată, în Sfânta Maria Magdalena vedem puterea transformatoare a recunoștinței. Tradiția ne spune că din ea Hristos a scos șapte demoni. Această eliberare este un act, o rezidire a demnității umane”.

Episcopul Alexandriei și Teleormanului a subliniat și actualitatea modelului oferit de Sfânta Maria Magdalena, care „ne arată că adevărata autoritate vine din experiența directă a Învierii”, iar femeia creștină este chemată să îmbine discreția slujirii cu curajul mărturisirii în societatea contemporană.

„Momentul în care cele două tipuri de slujire se contopesc este la piciorul Sfintei Cruci. Într-un moment în care ucenicii — cu excepția Sfântului Ioan — erau copleșiți de teamă și se risipiseră, femeile rămân. Slujirea femeii creștine, exemplificată prin prezența celor două Marii pe Golgota, este o slujire a fidelității supreme”, a adăugat ierarhul.

Lucrările simpozionului

Programul simpozionului a reunit ierarhi, profesori de teologie și reprezentanți ai mediului academic. În sesiunea inaugurală au susținut lucrări arhim. Serafim Baciu, vicar administrativ eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, care a vorbit despre rolul Mănăstirii Pantocrator în răspândirea cultului Sf. Maria Magdalena, și arhim. Sebastian Serdaru, starețul așezământului monahal, care a prezentat repere din viața și cinstirea Sfintei Mironosițe.

În cadrul lucrărilor au mai luat cuvântul Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și profesori de teologie din Cluj-Napoca, București, Iași și Târgoviște.

Preasfinția Sa a evidențiat iubirea și fidelitatea Sfintei Maria Magdalena față de Mântuitorul Iisus Hristos, arătând că prezența ei constantă în momentele esențiale ale Evangheliei nu este întâmplătoare: „Mântuitorul Iisus S-a arătat, răsplătind fidelitatea ei, Cel dintâi înviat din morți, Mariei Magdalena”.

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul a subliniat modelul de slujire oferit de mironosițe, caracterizat prin dăruire totală și iubire: „Să slujim cu multă dragoste, fără să așteptăm răsplată, ca florile care își dăruiesc necontenit parfumul”.

Manifestările dedicate hramului Mănăstirii Pantocrator vor continua în zilele următoare, urmând să fie adus Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Sfântul Munte Athos.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu