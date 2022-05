Nou proiect mediatic în Episcopia Italiei. Seria „Chipuri Misionare” prezintă realităţile româneşti din Peninsulă

Episcopia Italiei a anunţat un nou proiect mediatic intitulat „Chipuri Misionare”.

Realizate sub formă de interviu, materialele prezintă povestea mai puțin evidentă a realității misionare românești în peninsula italică, se precizează pe site-ul eparhiei.

„Serialul Chipuri Misionare vă propune să descoperiți povestea mai puțin evidentă a realității misionare românești în peninsula italică”.

„Vă mărturisim că, luând aceste interviuri, am trăit împreună cu fiecare interlocutor experiențe la o intensitate care ne-a surprins: am râs, am plâns și, mai ales, am învățat multe. Am descoperit istorii pline de emoție, pilde de jertfelnicie și de o nebănuită frumusețe”.

„Vă invităm să cunoașteți 20 de profiluri, 20 de vieți, 20 de Chipuri Misionare, în circa 25 de episoade, ce vor fi difuzate săptămânal, cu publicare în fiecare zi de luni”, au transmis organizatorii.

Primul episod al „Chipurilor Misionare” prezintă povestea începuturilor Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei prin cuvintele Preasfințitului Părinte Siluan.

Proiectul „Chipuri Misionare” este rodul colaborării dintre Departamentul Cultural și Departamentul Editorial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Episoadele vor fi difuzate pe canalul YouTube THEOFANIA Media și pe pagina de Facebook a Episcopiei.

