Un nou centru de îngrijiri paliative este construit la Galați: Va dispune de 50 de paturi

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat marți turnarea fundației centrului de îngrijiri paliative de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Andrei”. Clădirea va dispune de 50 de paturi pentru persoanele grav bolnave.

Obiectivul investiției, de aproximativ 30 milioane de lei, constă în realizarea unui nou serviciu social în Galați.

„Pe șantierul viitorului Centru Integrat de Îngrijiri Paliative se află în plină desfășurare turnarea fundației (radierului) viitoarei unități medicale. În total, pe parcursul zilei de astăzi, se vor turna 500 mc de beton, pe o suprafață de aproape 900 mp, structură ce va îngloba aproximativ 68 de tone de armătură metalică”, a transmis Costel Fotea.

Centrul va funcționa într-o clădire cu patru etaje, cu o suprafață desfășurată de aproape 2.700 mp.

Noua unitate va include saloane cu două și trei paturi, cabinete specializate și peste 1.000 de echipamente medicale de ultimă generație.

Noul Centru Integrat de Îngrijiri Paliative va veni în sprijinul pacienților care se confruntă cu boli grave, unele incurabile, precum anumite forme avansate de cancer.

Foto credit: Facebook / Costel Fotea