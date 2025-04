Nou Atelier Synaxis la Craiova: IPS Atanasie le va vorbi studenților despre identitate și credință în diaspora

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ales al Marii Britanii și Irlandei de Nord, este invitatul de joi al unui nou atelier de lectură din seria Synaxis, un proiect al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Ierarhul va susține conferința „Identitate, credință și experiență în contextul diasporei”, care va fi moderată de Părintele Conferențiar Adrian Ivan, decanul instituției de învățământ superior.

Prelegerea va fi urmată de o sesiune de întrebări și discuții moderată de Părintele Lector Mihai Ciurea.

Corul Facultății de Teologie din Craiova, dirijat de Părintele Lector Adrian Mazilița și de Protodiaconul Victor Șapcă, lector universitar, va susține un recital.

Evenimentul va avea loc joi, 10 aprilie 2025, de la ora 10:00, în Sala de festivități a Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova (Str. Brestei, nr. 24).

Despre invitat

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie este preocupat de Teologie și de domeniul IT. A studiat la Institutul „Saint-Serge” din Paris, la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu și la Institutul Național de Științe Aplicate de la Lyon.

Din 2011 până în 2018 a fost vicar eparhial al Episcopiei Italiei, în 2018 a fost ales arhiereu vicar al aceleiași eparhii, iar în 2024 a fost ales arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Este autorul mai multor lucrări dedicate pastorației în diaspora română.

Despre Atelierele Synaxis

Atelierul de lectură Synaxis a fost conceput din dorința de a orienta lecturile studenților și de a încuraja dezbaterile transdisciplinare. Aflat la a treia ediție, atelierul și-a păstrat formatul: fiecare întâlnire are în centru o carte reprezentativă pentru tema aleasă.

În anul universitar 2024-2025 tema generală a întâlnirilor Synaxis este „Ce este adevărul? Despre cunoaștere și discurs”. Coordonatorii proiectului sunt Părinții Lectori Mihai Ciurea și Lucian Zenoviu Bot.

Ediția de joi va fi organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Editura Predania și TVR Craiova.

