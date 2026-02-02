Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania, comemorați la Cluj-Napoca

Episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu Anania au fost comemorați, duminică, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, prin slujba Parastasului oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evocat personalitatea celor doi mari ierarhi, citând dintr-un poemul „Anotimpuri”, scris de Mitropolitul Bartolomeu.

Dragoste pentru înaintașii pomeniți

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că pomenirea înaintașilor se face din dragoste pentru aceștia.

„Acum noi nu vrem să ne lăudăm, asemenea fariseului din Evanghelia de azi, și să spunem că, totuși, noi facem parastasele la vremea potrivită și ne aducem aminte de cei adormiți, dar cred că, într-adevăr, o facem din sinceră dragoste față de ei”.

„Dumnezeu să-l odihnească pe ctitorul Catedralei, Episcopul Nicolae Ivan, care a făcut multă jertfă, iar pe Mitropolitul Bartolomeu, care a reîntemeiat Mitropolia, și pe el să-l odihnească Dumnezeu cu sfinții Săi”, a spus IPS Andrei.

În continuare, IPS Andrei a oficiat un trisaghion pentru cei doi ierarhi, la mormintele acestora din cripta de la demisolul Catedralei Mitropolitane.

Evenimente comemorative

Sâmbătă, 31 ianuarie, s-au împlinit 15 de ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Bartolomeu Anania, iar marți, 3 februarie, se vor împlini 90 de ani de la moartea Episcopului Nicolae Bălan.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat o serie de manifestări religioase și culturale menite să evoce personalitatea și activitatea Episcopului Nicolae Ivan și a Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Evenimentele au debutat joi, 29 ianuarie, cu Simpozionul și concursul interjudețean de cultură religioasă „Bartolomeu Valeriu Anania – Vocea din agora cetății” – ediția a 4-a, organizat de Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, la Muzeul Mitropoliei Clujului.

Marți, 3 februarie, de la ora 10:00, la Muzeul Mitropoliei Clujului, va avea loc Sesiunea științifică intitulată „Episcopul Nicolae Ivan la nouă decenii de la trecerea la Domnul”, organizată în colaborare cu Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și Asociația Culturală Ortodoxă „Nicolae Ivan”.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

