În data de 31 ianuarie se împlinesc 15 ani de la trecerea la Domnul a Mitropolitului Bartolomeu Anania.

Născut în 18 martie 1921, în localitatea Glăvile, județul Vâlcea, Valeriu Anania a urmat Seminarul Central din București, apoi studii teologice la București și Sibiu, obținând licența în Teologie în anul 1948. Personalitate intelectuală complexă, a urmat și cursuri la Facultatea de Medicină și la Conservatorul de Muzică din Cluj.

Viața sa a fost profund marcată de anii de detenție de la Aiud (1958–1964), experiență trăită în duh de mărturisire și rugăciune, sintetizată de propriul său cuvânt: „Rugăciunea este cea care străbate orice zid”.

După slujirea în diaspora românească din Statele Unite ale Americii și activitatea din cadrul Administrației Patriarhale, a fost ales în anul 1993 Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului. În 2006, a devenit Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Păstor cu voce profetică și conștiință trează, Mitropolitul Bartolomeu Anania a avertizat adesea asupra pericolelor orgoliului și ale autosuficienței, îndemnând: „Când te găsești în fundul prăpastiei să nu disperi, iar dacă ai ajuns în vârful muntelui să nu amețești”.

Mitropolitul Bartolomeu Anania a trecut la cele veșnice în data de 31 ianuarie 2011, fiind înmormântat în cripta ierarhilor de la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.

Pe plan cultural, rămâne una dintre figurile majore ale literaturii române, poet, dramaturg și memorialist, membru al Uniunii Scriitorilor și membru de onoare al Academiei Române.

Evenimente de comemorare

Manifestările comemorative dedicate Mitropolitului Bartolomeu Anania au debutat joi, prin organizarea Simpozionului și concursului interjudețean de cultură religioasă „Bartolomeu Valeriu Anania – Vocea din agora cetății”.

Duminică, de la ora 12.00, Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului va săvârși slujba de pomenire a Mitropolitului Bartolomeu Anania în Catedrala Mitropolitană și în cripta ierarhilor, iar în toate bisericile din Arhiepiscopie vor fi rostite cuvinte omagiale despre personalitatea și moștenirea mitropolitului.

