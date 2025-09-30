Nepsis Irlanda: Părintele Constantin Coman le-a povestit tinerilor despre întâlnirile cu sfinți contemporani

Părintele profesor Constantin Coman le-a vorbit tinerilor din Nepsis Irlanda despre întâlnirile cu sfinții contemporani în cadrul congresului asociației, desfășurat între 25 și 28 septembrie la Dublin.

Deschiderea evenimentului a avut loc vineri la Catedrala Episcopală din Leeson Park, Dublin, unde a fost oficiată Privegherea în cinstea Sfântului Neagoe Basarab.

Prima zi a fost dedicată întâlnirilor tematice și atelierelor de lucru cu tinerii. Discuțiile au vizat formarea echipelor locale Nepsis, rolul voluntarului în parohie și organizarea eficientă a activităților.

Congresul a continuat sâmbătă cu ateliere și sesiuni interactive pe teme precum: inițierea activităților în filiale, comunicarea în echipă, asumarea responsabilității, discernământul implicării și mărturia creștină prin fapte. După-amiază au avut loc momente artistice, iar seara, după Vecernia Mare, a fost înregistrat podcastul Nepsis Talks, unde părintele profesor a răspuns la întrebările tinerilor.

Întâlnirea a avut ca punct central Sfânta Liturghie de duminică și conferința părintelui Constantin Coman „Întâlniri cu Sfinții contemporani ai Bisericii”, unde a împărtășit din experiența sa personală cu sfinții recent canonizați de Patriarhia Română.

Foto credit: Nepsis Irlanda