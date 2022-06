Neamțul, cea mai veche mănăstire din Moldova, și-a serbat hramul istoric

Mănăstirea Neamț, cea mai veche așezare monahală din Moldova, și-a serbat joi hramul istoric.

Sărbătoarea a început în ajun, cu slujba Privegherii, oficiată de Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Episcopul-vicar patriarhal a vorbit la final despre cântările slujbei, care arată legătura între Patimile, Răstignirea, Învierea și Înălțarea la ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos.

„Acest ciclu de mari sărbători se va încheia peste puțină vreme, odată cu praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, când serbăm întemeierea Bisericii care a devenit laboratorul în care noi, creștinii, luăm roadele lucrării mântuitoare a lui Hristos”, a spus ierarhul.

Ziua de joi a debutat cu slujba de sfințire a apei, după care icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț a fost purtată în procesiune la altarul de vară, unde Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat Sfânta Liturghie.

I s-au alăturat în slujire Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Gloria Dei” al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Neamţ, dirijat de pr. prof. Marius Gabriel Brumă.

Episcopul Hușilor a vorbit la predică despre principalele aspecte ale Înălțării Domnului: jertfa și ­interioritatea.

„Când Hristos S-a înălțat la ceruri, de fapt a coborât în adâncul inimii lor. Și când Hristos coboară, Se întrupează în această lume, El de fapt ne înalță la ceruri. Prin întruparea Sa, prin jertfa Sa, prin răstignirea Sa, prin învierea Sa și prin înălțarea Sa, ne înalță la ceruri”, a spus ierarhul.

„Sărbătoarea Înălțării Domnului înseamnă coborârea în adâncul inimii omului, adică se instaurează odată cu această sărbătoare, cum spune părintele Dumitru Stăniloae, o interioritate reciprocă între Dumnezeu și om”, a mai spus părintele episcop.

Preasfinția Sa a explicat bucuria apărută în sufletele apostolilor, în ciuda despărțirii de Mântuitorul, prin această interiorizare a relației cu El, dar și prin faptul că „bucuria cea veșnică vine întotdeauna din jertfă”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Monahul Serafim a fost hirotonit diacon pe seama Mănăstirii Neamț.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan a explicat în ce fel poate deveni lucrător în viața noastră harul sărbătorii Înălțări Domnului: „Prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, prin împărtășirea din smerenia Domnului, prin împărtășirea de iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru noi și pentru lume, prin darul pocăinței, prin care mintea noastră este chemată a se întoarce în permanență spre Dumnezeu, ca să vedem lucrurile din viața noastră, din viața lumii – molimă, războaie și alte lucruri – nu prin mintea noastră cea săracă, ci prin mintea lui Dumnezeu”, a precizat ierarhul.

Mitropolitul Teofan i-a îndemnat pe credincioși să-și înalțe inimile, bine știind că patria lor este cerul.

Părintele Arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, le-a mulțumit celor prezenți și a vorbit despre principalele odoare din tezaurul spiritual al mănăstirii.

Hramul s-a încheiat cu slujba de Pomenire a ctitorilor mănăstirii și a eroilor neamului.

Pe tot parcursul sărbătorii, credincioșii s-au putut închina la moaştele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamţ, ale Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat şi ale sfântului necunoscut, aflate în biserica mare a mănăstirii.

În biserica „Înălțarea Domnului” a Mănăstirii Neamț se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care datează din 665. A fost pictată in Lida, patria Sf. M. Mc. Gheorghe, și dăruită de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul domnitorului Alexandru cel Bun în 1429.

Domnitorii Petru Mușat și Alexandru cel Bun, dar și Sf. Domnitor Ștefan cel Mare se numără printre ctitorii Mănăstirii Neamț.

Foto credit: Ziarul Lumina

