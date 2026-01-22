Natura are capacitatea de regenerare: Râul care străbate Baia Mare, curățat de influența poluării umane

După mai bine de zece ani de la închiderea industriilor poluante din Baia Mare, Râul Săsar dă primele semne de refacere, prin reapariția rațelor sălbatice, egretelor și cormoranilor, relatează Agerpres.

Râul a fost, timp de aproape cinci decenii, unul dintre cele mai poluate cursuri de apă din Maramureș, fiind afectat de deversări cu metale grele și substanțe toxice provenite din industria minieră și metalurgică.

„Pe măsură ce aceste surse de poluare s-au diminuat, oarecum natural, condițiile pentru viață s-au îmbunătățit”, a declarat pentru Agerpres, city managerul municipiului Baia Mare, Horia Buhan.

„Prezența rațelor pe Săsar este cel mai bun buletin de analiză a apei și dovada vie că natura are capacitatea de regenerare, condiția fiind ca omul să aibă minimul respect pentru ea”, a subliniat managerul.

Consecințele grave ale poluării

Horia Buhan a subliniat că mineritul și metalurgia, deși au adus beneficii economice în trecut, au avut consecințe grave asupra mediului și sănătății populației: „Conștientizăm că am avut minerit, la pachet cu bunăstare și cu poluare. Și mai conștientizăm că din toate trei am rămas ani buni doar cu poluarea”.

„Căci activitatea minieră nu ar fi trebuit să însemne doar extracție, ci și gestionarea perimetrelor închise și activități care să prevină poluările cu apele reziduale de mină”.

„În Baia Mare știm că nu s-a întâmplat, închiderea minelor făcându-se fără o respectare minimă a normelor de mediu”, a precizat Horia Buhan.

Cel mai poluat râu

„În anii de glorie ai industriei miniere din Maramureș, unul dintre cele mai poluate perimetre cu metale grele și alte substanțe toxice din minerit și alte activități industriale a fost râul Săsar”.

„Poluarea a redus dramatic biodiversitatea acvatică, multă vreme pe cursul apei neexistând urme de viață”, a mai spus city managerul municipiului Baia Mare.

Odată cu închiderea minelor în anul 2008 și a industriei metalurgice în 2012, calitatea apei s-a îmbunătățit vizibil. Culoarea intens galbenă sau roșiatică a apei a dispărut, iar în ultimii ani au fost observate din nou, pe lângă păsările sălbatice, și mai multe specii de pești pe anumite sectoare ale râului.

Foto credit: Facebook / Dale Vasile