Nașterea Maicii Domnului sărbătorită la Catedrala Patriarhală | În imagini

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni, 8 septembrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală.
PS Timotei Prahoveanul: Nașterea Maicii Domnului a fost bucuria pe care Dumnezeu a adus-o tuturor popoarelor!
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat luni Sf. Liturghie la la parohia „Sfântul Gheorghe” Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre bucuria nașterii Maicii Domnului: „Bucuria, după o…
Săptămâna în imagini: 1 – 7 septembrie 2025
Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna…
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă: Ministerul Transporturilor a autorizat proiectul
Modernizarea Gării de Nord din București a intrat în linie dreaptă, după ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire necesară pentru demararea proiectului, informează siteul instituției. Potrivit documentului, durata de execuție a lucrărilor este…
Patriarhul Daniel: Maica Domnului ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați în credință
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, luni, în…
PS Paisie Sinaitul: Doar Ana va naște o fată, pe care Fiul lui Dumnezeu o va alege să-I fie mamă
Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a rostit o omilie despre Nașterea Maicii Domnului: „Știm că și alte femei sterpe din Vechiul Testament s-au învrednicit să…