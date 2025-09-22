Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită în Republica Moldova: Să o chemăm pe Maica Domnului în viețile noastre

Nașterea Maicii Domnului, conform calendarului nerevizuit, a fost sărbătorită duminică de credincioșii din Republica Moldova. „Să o chemăm pe Maica Domnului în viețile noastre”, a fost îndemnul Episcopului Veniamin.

Mitropolitul Petru al Basarabiei, împreună cu Episcopii Veniamin al Basarabiei de Sud și Nectarie al Irlandei și Islandei au oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Găvănoasa din raionul Cahul, care și-a serbat hramul.

PS Veniamin a evidențiat mijlocirea Maicii Domnului la tronul Preasfintei Treimi și i-a îndemnat pe credincioși să se roage Născătoarei de Dumnezeu.

„Să o rugăm pe Maica Domnului să poarte rugăciunile noastre la tronul Preasfintei Treimi, să nu ne lase să ne poticnim sau să mergem pe drumuri străine, ci ca o mamă bună să ne ocrotească pe noi, pe cei dragi ai noștri, pe cei pe care îi purtăm în rugăciunile noastre”.

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a subliniat că „ceea ce trebuie să învățăm din atitudinea Mântuitorului Hristos și mai ales din exemplul vieții Maicii Domnului este smerenia, este rugăciunea, starea permanentă de rugăciune”.

La finalul slujbei, Mitropolitul Petru l-a felicitat pe Arhimandritul Casian Teoreanu, administratorul așezământului monahal, pentru întreaga sa activitate.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud