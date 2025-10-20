Muzică „Din lada de zestre a Bucovinei”, prezentă la Iași într-un concert special

Muzica tradițională din Bucovina a fost prezentă, joi, la Iași, prin intermediul unui concert special susținut de Ansamblul Floralia, sub conducerea dirijoarei Irina Zamfira Dănilă, informează Doxologia.

Evenimentul, intitulat „Din lada de zestre a Bucovinei – Restitutio Alexandru Voevidca”, s-a desfășurat în cadrul Festivalului Muzicii Românești, ediția a 27-a.

Auditoriul a avut ocazia să se bucure de piese valorificate din volumul „Folclor muzical din Bucovina, Cântece populare din Bucovina” de Alexandru Voevidca și din „Stilul muzical arhaic din ținutul Rădăuților, Melodii instrumentale de joc din Moldova”, al autorilor Florin Bucescu și Viorel Bârleanu.

Muzica prezentată se caracterizează prin vechimea sa și specificitatea sa, bucovineană, din perioada în această parte a Moldovei a fost sub ocupație austriacă.

Un omagiu muzicii

Festivalul Muzicii Românești reunește, în fiecare ediție, artiști, cercetători și instituții culturale din întreaga țară. Manifestarea este organizată de Filarmonica „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”.

Ediția a 27-a s-a desfășurat la Iași în perioada 13 – 17 octombrie.

Foto credit: Ansamblul Floralia / Facebook