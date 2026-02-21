Muzeul Țăranului Român marchează începutul primăverii prin Târgul de Mărțișor

Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) organizează, în perioada 25 februarie – 1 martie, Târgul Mărțișorului, eveniment ce a ajuns la a 25-a ediție.

Potrivit MNȚR, „Târgul Mărțișorului promovează și recontextualizează sărbătorirea unui obicei care a suferit în ultimul secol o serie de transformări, predominant în spațiul urban”.

Pe lângă produsele tradiționale legate de Mărțișor, vizitatorii vor avea la dispoziție o bogată ofertă gastronomică: turtă dulce, prăjiturele de casă, miere, dulcețuri, cozonaci și alte produse de patiserie din Bucovina, Alexandria, Baia Mare, Buzău și Ilfov, ceaiuri și plante de leac din Dâmbovița.

Fondurile obținute din vânzarea biletelor la Târgul Mărțișorului vor fi folosite pentru a sprijini școli, fundații și organizații care desfășoară activități cu caracter umanitar.

Accesul se face pe bază de bilet, după cum urmează: 20 lei pentru adulți, 10 lei pentru pensionari, iar elevii și studenții care dețin „Cardul european pentru tineret” și persoanele cu handicap plătesc 5 lei.

