Muzeul Satului din Capitală marchează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, printr-un târg tradițional

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 24–26 octombrie, Târgul tradițional de Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

Târgul va fi deschis zilnic între orele 09:00 și 18:30, în incinta muzeului, unde vor exista standuri cu mâncare românească specifică toamnei: plăcinte, cozonaci, brânzeturi, produse apicole, dulcețuri și preparate de sezon.

Timp de trei zile, vizitatorii Muzeului Satului vor putea participa la recitaluri de muzică populară susținute de artiști din întreaga țară, precum și un recital susținut de Marius Mihalache la țambal și Arabela Nicolau, solist vocal.

Programul va include sâmbătă, prima ediție a Conferinței Naționale de muzeologie „Etnomuzeologica – Georgeta Stoica”, eveniment dedicat specialiștilor din domeniul patrimoniului și muzeografiei.

De asemenea, meșteri populari din toate colțurile țării îi așteaptă pe vizitatori cu obiecte de artă tradițională: ceramică, țesături, măști, podoabe și lemn sculptat.

Târgul organizat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” are loc în preajma sărbătorii Sfântului Dimitrie, care, potrivit tradiției populare, marchează sfârșitul toamnei și începutul iernii.

Foto credit: Facebook / Muzeul Astra