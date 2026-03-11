Muzeul Satului Bănățean se redeschide: Au fost introduse noi obiective

Muzeul Satului Bănățean se redeschide pentru vizitatori din data de 15 martie, după ce a trecut printr-o perioadă de reorganizare, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Au fost valorificate noi obiective care vor putea fi admirate de vizitatori, printre care: Casa Națională din Babșa, Birtul de la Bârna sau oloinița de la Victor Vlad Delamarina, precum și diverse anexe gospodărești, șuri și încăperi care, în trecut, erau utilizate pentru depozitarea unor obiecte și erau scoase din circuitul de vizitare.

Totodată, instituția a anunțat implementarea unui nou sistem de informare pentru vizitatori, realizat prin instalarea unor panouri descriptive mai detaliate, care oferă mai multe informații despre obiectivele din muzeu. Acestea includ, pentru prima dată, fotografii istorice din arhiva instituției, care ilustrează evoluția și contextul cultural al clădirilor și instalațiilor tradiționale expuse.

„În această perioadă, ne-am concentrat în primul rând pe ideea de a pune la dispoziția publicului cânt mai mult din patrimoniul nostru, într-o formă mai ușor accesibilă și mai atractivă. Am deschis spații care până acum nu puteau fi vizitate, am reorganizat unele existente și am introdus un sistem nou de informare care oferă mai mult context și imagini de arhivă”, a declarat managerul Muzeului Satului Bănățean Timișoara, Radu Trifan.

Muzeul mai anunță și reducerea prețului biletelor pentru adulți, de la 25 la 20 de lei, pentru a încuraja vizitarea muzeului de către un public cât mai larg. Studenții plătesc bilet redus, de 5 lei, iar copiii au acces gratuit.

Programul de vizitare este zilnic între orele 10:00-18:00.

Foto credit: Facebook / Muzeul Satului Bănățean