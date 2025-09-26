Muzeul Național Cotroceni găzduiește o expoziție fotodocumentară dedicată Centenarului Patriarhiei Române

Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie”, organizată de Biblioteca Sfântului Sinod, a fost inaugurată miercuri la Muzeul Național Cotroceni.

„Această expoziție aduce în atenția publicului fotografii de epocă realizate de un celebru fotograf interbelic, Iosif Berman, medalii, plachete, volume, aniversare dedicate diferitelor aniversări ale Centenarului Patriarhiei Române”, a explicat, pentru Trinitas TV, Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Fotoreporterul Iosif Berman a fost fotograful Casei Regale, a lucrat la mai multe ziare și reviste în perioada interbelică și, de asemenea, a fost și în campaniile lui Dimitrie Gusti prin satele românești.

Macheta Catedralei Naționale, între exponate

Între exponate se numără documente importante legate de momentul ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925), medalia Semicentenarului Patriarhiei Române (1975), plachete comemorative, ziare de epocă.

Expoziția include și macheta Catedralei Naționale, deoarece aceasta reprezintă „împlinirea unui ideal care timp de 141 de ani a rămas la nivel de dorință și proiecte”, a subliniat Arhim. Policarp Chițulescu.

„Expoziția pe care o vernisăm astăzi, cred eu că exprimă legătura foarte strânsă pe care familia Regală a României, Regele Ferdinand și Regina Maria, a avut-o cu Biserica Ortodoxă Română, deși ei erau de alte religii, însă legătura a fost foarte strânsă cu Patriarhia Română”, a subliniat Ștefania Dinu, directoarea adjunctă a Muzeului Național Cotroceni.

Expoziția „pune în lumină jertfa, sacrificiul, eforturile pe care le-au săvârșit oamenii de atunci pentru a împlini acest deziderat și avem ilustrată și corespondența cu Bisericile Ortodoxe Surori, scrisoarea irenică pe care a trimis-o patriarhul Miron Cristea, răspunsurile acestor Biserici, prin care au susținut și ele acest moment de ridicare la rang de Patriarhie”, a explicat Pr. Dorin Demostene Iancu, de la Arhivele Patriarhiei Române.

Moment istoric evocat în imagini și documente

În galerie sunt obiecte care ilustrează și momente de la întronizarea primului patriarh, Patriarhul Miron Cristea, la 1 noiembrie 1925, unde a participat o asistență numeroasă.

„Oamenii s-au bucurat din tot sufletul să participe la acest moment, așa cum oamenii s-au bucurat din tot sufletul să participe la momentul Marii Uniri, Patriarhul Miron Cristea fiind el însuși unul dintre cei care au militat cu insistență pentru unitatea românilor”, a precizat Pr. Dorin Demostene Iancu.

Vernisajul a inclus și prezentarea albumului despre întronizarea primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea.

Expoziția poate fi vizitată la Galeriile Muzeului Național Cotroceni până în data de 24 octombrie.

O expoziție similară, cu același titlu, este deschisă până în 2 octombrie și la Biblioteca Academiei Române

Foto credit: Facebook / Biblioteca Sfântului Sinod