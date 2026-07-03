Muzeul Național al Satului organizează o tabără de creație pentru copii

Muzeul Național al Satului organizează, în perioada 6-31 iulie, Tabăra de creație „Vara pe uliță”.

Tabăra, ajunsă la a 34-a ediție, va pune înaintea celor mici o varietate de 18 ateliere de creație. Scopul programului este de a insufla copiilor dragostea pentru tradiție și cultură și de a duce mai departe meșteșugurile tradiționale.

„Îmbinăm utilul cu plăcutul și sperăm că participanții vor deveni mai responsabili și vor manifesta mai multă grijă pentru patrimoniul cultural național”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Satului.

Noi ateliere

Alături de meșteri populari din întreaga țară și de artiști plastici, copiii vor avea parte de activități precum olăritul, realizarea de păpuși, podoabe populare, măști populare, pictură de icoane pe sticlă, icoane pe lemn, încondeiere de ouă, dansuri populare, modelajul în lut și altele.

Ediția de anul acesta vine cu noi ateliere recreative pe lângă cele care se desfășoară an de an, de mai bine de trei decenii. Printre ele se numără: prelucrarea lemnului, canto popular românesc, teatru, arome, flori și plante medicinale, fierărie, gravură.

Înscrierea la ateliere poate fi făcută online, prin completarea formularelor disponibile pe pagina oficială de Facebook a muzeului.

Detalii privind participarea

Programul atelierelor este de luni până vineri, între orele 09:00–13:00. Pauza de divertisment are loc zilnic, între orele 11:00–12:00, la Scena Dumitra.

Taxa de participare este de 400 lei de participant pe săptămână și include accesul însoțitorilor, reducerile pentru frați fiind de 50 lei/frate.

Fiecare atelier se organizează pentru un număr de minimum 5 și maximum 15 copii. Cei cu vârste între 4 și 9 ani pot participa numai însoțiți de un adult.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene