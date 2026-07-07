Muzeul Mitropolitan Iași va găzdui Simpozionul Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană” 2026

Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași (UAIC) va organiza, în perioada 9–11 iulie 2026, o nouă ediție a Simpozionului Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”. Toate lucrările se vor desfășura la Muzeul Mitropolitan Iași.

Lucrările vor debuta cu o sesiune omagială dedicată Centenarului Paul Miron (1926–2008), personalitate proeminentă și polivalentă a spațiului universitar german și a exilului românesc.

Sesiune omagială

Vor vorbi Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, Liviu George Maha, rectorul UAIC, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, Sorin Tașcu, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare, pr. Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Dorina Claudia Tărnăuceanu, decanul Facultății de Litere, precum și organizatorii.

Sesiunea va continua cu evocări susținute de academicieni, profesori, cercetători și scriitori din țară și din străinătate și se va încheia cu un minirecital de muzică bizantină susținut de Corul Academic Byzantion, dirijat de lect. dr. Adrian Sîrbu.

Ulterior, va fi săvârșită slujba Parastasului pentru profesorul Paul Miron în Catedrala Veche „Sfântul Gheorghe” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași, cu participarea Corului Academic Byzantion.

Din program

Pe parcursul celor trei zile de simpozion, vor fi susținute comunicări în domeniile Filologiei, Traductologie și hermeneuticei biblice, respectiv Istoria receptării textelor sacre. Programul complet se găsește aici.

Conferința plenară, intitulată „Psaltirea bilingvă vatopedină: o proiecție în continuitatea hermeneuticii răsăritene a Psalmilor”, va fi susținută de lect. dr. Sabin Preda și lect. dr. Octavian Gordon, cadre didactice la Universitatea din București.

Programul mai cuprinde o dezbatere dedicată slavonismului românesc, ocazionată de apariția trilogiei reputatului slavist Vladislav Knoll, „Church Slavonic and the Romanian-speaking Lands” (Praga, 2024), autorul fiind invitatul special al ediției din acest an a simpozionului.

Interdisciplinaritatea va fi marcată de masa rotundă „Inteligența artificială (IA) în studiul vechiului scris românesc”, moderată de profesorul Dan Cristea (UAIC), care reunește filologi și informaticieni cu experiență în prelucrarea limbajului natural și în abordarea textelor vechi cu tehnologii digitale avansate.

Printre momentele speciale se numără și lansarea volumului „Incursiune în xilogravura europeană de la începuturi până la 1600” (Editura Mega, 2026), semnat de Cornel Tatai-Baltă și Anca Elisabeta Tatay, în prezența autorilor.

Simpozionul se va încheia sâmbătă, 11 iulie, cu Adunarea Generală a Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România.

Evenimentul, ajuns la a 15-a ediție, este organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” al UAIC și Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și cu Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași.

Foto credit: Doxologia.ro