Muzeul Județean Buzău invită profesorii, elevii și părinții la un maraton împotriva violenței

Muzeul Județean Buzău invită elevi, părinți, profesori și specialiști din cadrul structurilor de ordine publică la maratonul „Fără violență oriunde: acasă, la școală, pe stradă”.

Manifestarea va avea loc între 25 februarie și 6 martie și va cuprinde o serie de activități menite să prevină violența.

„Acest proiect, desfășurat în cadrul Programului Anual de Implicare Socială, a fost dezvoltat ca răspuns la o problemă tot mai vizibilă în comunitate: creșterea violențelor comise de minori și normalizarea agresivității în spațiile cotidiene”, precizează organizatorii.

Premisa proiectului este aceea că violența nu poate fi tratată ca o succesiune de episoade izolate, ci ca un semnal de vulnerabilitate socială cu efect direct asupra climatului educațional, siguranței publice și dezvoltării sănătoase a copiilor și adolescenților.

Printre manifestările proiectului se numără: ateliere pentru adolescenți, sesiuni de dialog ghidat, dezbateri, proiecții și discuții tematice.

Activitățile vor avea loc în zilele de 25 și 26 februarie 2026, în intervalul 12:00–14:00, la Centrul Muzeal „I. C. Brătianu” Buzău.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul de Poliție Județean, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, D.G.A.S.P.C. Buzău, Serviciul de Probațiune și Inspectoratul Școlar Județean Buzău.

Programul detaliat al activităților este disponibil pe site-ul Muzeului Județean Buzău.

Foto credit: yourstory.com