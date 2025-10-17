Un muzeu unic în lume dedicat fluierului va fi inaugurat în județul Vâlcea

Un muzeu dedicat fluierului, unic în lume, va fi deschis până la sfârșitul anului în comuna Mălaia, județul Vâlcea. Noul spațiu cultural va prezenta o colecție internațională de instrumente tradiționale de suflat și va oferi vizitatorilor o experiență interactivă dedicată patrimoniului sonor și meșteșugului fluierului.

Deschiderea muzeului are loc în cadrul unui amplu proiect cultural coordonat de Asociația Culturală ISVOR, cu sprijinul Primăriei Comunei Mălaia și al Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).

Spațiul ales pentru amenajarea Muzeului Fluierelor Lumii este fosta școală din satul Săliștea, o clădire construită în anii ’50, care va fi restaurată și transformată într-un centru cultural modern.

Colecția muzeului va reuni instrumente de suflat din diferite colțuri ale lumii – de la fluierul păstorului din Țara Loviștei până la mey-ul turcesc sau bombarda franceză – și va fi completată de o expoziție interactivă, cu materiale multimedia, sunete accesibile prin coduri QR, imagini 360° și interviuri video.

„Muzeul Fluierelor Lumii va fi mai mult decât un spațiu expozițional – va fi un loc viu, în care fluierul românesc intră în dialog cu sunetele lumii”, a declarat inițiatoarea proiectului, muziciana Oana Ivașcu.

Foto credit: Facebook / Muzeul Fluierelor Lumii