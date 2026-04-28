Moștenirea culturală a Sf. Simion Ștefan a fost evocată la Alba Iulia: Teolog și cărturar providențial

Moștenirea culturală a Sfântului Ierarh Simion Ștefan a fost evocată luni, în cadrul unei conferințe organizate cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia.

Evenimentul a avut loc în Aula Mare „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a purtat titlul „Sfântul Simion Ștefan – teolog și cărturar providențial”.

Manifestarea a reunit părinți profesori, preoți, elevi seminariști și studenți teologi. Evenimentul a fost moderat de părintele Nicolae Topîrcean, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, care a subliniat în deschidere importanța momentului dedicat ocrotitorului instituției, prăznuit recent, în data de 24 aprilie.

Apărător al românilor din Transilvania

Prima prelegere a fost susținută de conferențiarul Iuliana Weinberg-Drăghiciu, care a evidențiat calitățile morale ale Sfântului Simion Ștefan și contribuția acestuia la promovarea culturii în rândul românilor transilvăneni în secolul al 17-lea.

Totodată, cadrul universitar a subliniat valoarea literară, lexicală și morfologică a scrierilor și traducerilor sale, arătând că acestea au contribuit la crearea premiselor limbii literare românești și la păstrarea dreptei credințe.

Cea de-a doua prezentare a aparținut părintelui conferențiar Alin Albu, care a evidențiat contextul dificil în care a activat ierarhul transilvănean și modul în care acesta a răspuns provocărilor pastoral-misionare ale vremii.

Preotul a remarcat diplomația Sfântului Simion Ștefan, manifestată în condiții neprielnice pentru Ortodoxia românească, și a subliniat importanța coordonării traducerii Noului Testament de la Bălgrad (1648), pe care a numit-o „un veritabil liant între generații”.

Momente artistice

Conferința a fost completată de momente artistice susținute de corurile seminarului: Grupul vocal de fete „Serenitas” și Corul „Apulum”.

În încheiere, arhidiaconul Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și-a exprimat bucuria găzduirii evenimentului și a subliniat importanța culturală și formativă a manifestărilor dedicate aniversării celor 35 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia.

Foto credit: Radio Reîntregirea / Claudiu-Daniel Popa