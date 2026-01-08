Monografia Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din București, disponibilă și în limba engleză

Prima monografie dedicată integral Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din Capitală a fost tradusă și în limba engleză.

Cartea a apărut în anul 2020 la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Este deschisă printr-un Cuvânt înainte semnat de Patriarhul Daniel.

Lucrarea a fost tradusă de pr. Vlăduț Iulian Roșu și pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal. De asemenea, sunt incluse scurte prezentări ale istoriei lăcașului de cult în trei limbi: franceză, germană și greacă.

Preafericirea Sa precizează că monografia a fost tradusă în limba engleză, „deoarece biserica este frecvent vizitată de numeroși turiști. Cei doi autori au decis să elaboreze o versiune mai scurtă în limba engleză, pentru ca vizitatorii străini să poată deveni familiarizați cu istoria bisericii”.

„Acest proiect contribuie nu doar la promovarea culturală a Bisericii Sfântul Spiridon-Nou, ci și la promovarea orașului București, constituind un model pentru viitoare monografii realizate în limba engleză”, a subliniat Patriarhul României.

Volumul este ilustrat cu imagini vechi, dar și cu fotografii recente, inclusiv din anul apariției. Sunt prezentate cele mai importante evenimente legate de acest lăcaș de cult, precum întronizarea Patriarhului Justinian Marina, vizite ale unor conducători de Biserici autocefale, resfințiri.

Monografia poate fi achiziționată la pangarul Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din București.

Foto credit: Basilica.ro