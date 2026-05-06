Moment istoric pentru românii din Guidonia: Sfințirea Bisericii „Sfântul Proroc Ieremia”

Românii din Guidonia, Italia, vor trăi un moment istoric sâmbătă: atunci va avea loc Slujba de Sfințire a Bisericii cu hramul „Sfântul Proroc Ieremia”.

Acest eveniment marchează finalizarea oficială a etapelor de construcție și amenajare, lăcașul de cult fiind astfel integrat deplin în viața liturgică al comunității.

Biserica devine un punct de referință pentru comunitatea românească din Guidonia și localitățile învecinate, oferind un spațiu stabil pentru desfășurarea activităților duhovnicești și parohiale.

Scurt istoric

Parohia a luat ființă, în mod oficial, în data de 28 martie 2010, în Duminica Floriilor. Încă de la început, comunitatea a fost pusă sub ocrotirea „Sfântului Proroc Ieremia”.

Primele slujbe au fost oficiate într-o sală de teatru oferită temporar de parohia catolică locală.

Ulterior, activitatea s-a mutat în sala asociației „Croce Blu”, iar din noiembrie 2010 în „Sala Comunale della Cultura”, spațiu renovat prin eforturile credincioșilor.

În data de 7 februarie 2014, a fost semnată o convenție cu Primăria Guidonia prin care Parohiei i s-a acordat dreptul de superficie pe o durată de 99 de ani pentru terenul pe care urma să fie construit lăcașul de cult.

Parohia din Guidonia a servit și ca centru de organizare pentru evenimente eparhiale, cum a fost întâlnirea preoteselor din regiunea Lazio în 2012.

Inițial, Parohia a asigurat asistența spirituală și pentru comunitatea din localitatea vecină, Marcellina.

Foto credit: Episcopia Italiei

