Mobilizare record în Rep. Moldova: Aproape 100 de tone de alimente au fost donate pentru masa de Paști

Aproape 100 de tone de alimente au fost colectate în Republica Moldova, în cadrul campaniei „Masa Bucuriei”, pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate înainte de Paști.

Campania națională de colectare de alimente „Masa Bucuriei”, organizată anual în Sâmbăta Floriilor de Misiunea Socială „Diaconia”, a ajuns în acest an la cea de-a 17-a ediție și a înregistrat rezultate record, potrivit organizatorilor.

Datorită mobilizării comunității, au fost colectate 98.688 de kilograme de produse alimentare, dintre care 33.667 de kilograme doar în Chișinău. Donațiile vor fi direcționate către bătrâni singuratici și persoane aflate în dificultate.

Produsele colectate vor asigura zilnic un prânz cald pentru beneficiarii cantinelor sociale și ai centrelor parohiale din cadrul Mitropoliei Basarabiei, precum și pachete alimentare distribuite direct la domiciliul celor aflați în nevoie, în perioada sărbătorilor de Paști și a Săptămânii Luminate.

O creștere spectaculoasă

Directorul executiv al Diaconia, Igor Belei, a subliniat amploarea ediției din acest an: „Am înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de localități care au ales să se implice și să fie parte din acest proces de solidaritate, dar și a echipelor corporative care au spus da inițiativei, un semn clar al maturizării sociale a Republicii Moldova”.

„Solidaritatea devine tot mai mult o parte firească a comunității, iar perioada pascală este deja asociată cu codul galben de bunătate din cadrul campaniei Masa Bucuriei”, a adăugat Igor Belei.

Pot face un bine comunității

În total, peste 1.350 de voluntari s-au implicat în procesul de colectare, contribuind la succesul acestei inițiative. Daniela Groza, coordonatoarea departamentului de tineret, a evidențiat implicarea tinerilor.

„Cea de-a 17-a ediție a fost, înainte de toate, despre emoția de a fi împreună. Voluntarii au dus mai departe nu doar mesajul campaniei, ci și o stare de deschidere și grijă autentică”.

La rândul său, o voluntară a împărtășit experiența personală: „Am început să fiu voluntară din curiozitate, acum 3 ani, iar în timp am ales să continui, pentru că simt că pot face un bine pentru comunitate. Fiecare experiență în cadrul Masa Bucuriei îmi aduce bucurie și sentimentul că am contribuit cu ceva bun”.

Peste 40 de localități din Rep. Moldova

Colecta s-a desfășurat în peste 150 de magazine din Chișinău și în alte 40 de localități din țară, printre care Soroca, Bălți, Orhei, Cahul, Ungheni sau Comrat.

Comparativ, în anul 2025 au fost colectate 85.886 de kilograme de produse, cu sprijinul a 1.200 de voluntari, în 120 de magazine din Chișinău și alte 33 de localități.

Misiunea „Diaconia” este structura socială a Mitropoliei Basarabiei care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2001. Organizația este membru al Federației „Filantropia” din cadrul Patriarhiei Române.

Foto credit: Diaconia.md