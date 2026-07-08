Moaștele Sfintei Maria Magdalena vor fi aduse spre închinare într-o parohie prahoveană

Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena vor fi aduse spre închinare în Parohia prahoveană Poiana Comarnic, în perioada 10–12 iulie.

Cinstitul odor va fi adus de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca, județul Teleorman.

Pelerinajul va debuta vineri, 10 iulie, la ora 15:00, prin întâmpinarea raclei cu sfintele moaște la biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. De la ora 16:00 va fi oficiată slujba de Priveghere, care va cuprinde Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, Vecernia unită cu Litia și Utrenia.

Programul liturgic va continua sâmbătă, 11 iulie, cu Acatistul Sfintei Maria Magdalena, Sfânta Liturghie și slujba Parastasului, începând cu ora 08:00. În aceeași zi, de la ora 19:00, va fi oficiată Taina Sfântului Maslu.

Duminică, 12 iulie, credincioșii sunt invitați să participe la Utrenie și Sfânta Liturghie, începând cu ora 08:00. Potrivit programului, moaștele Sfintei Maria Magdalena se vor întoarce la Mănăstirea Pantocrator în aceeași zi, după ora 18:00.

„Vă așteptăm cu drag la rugăciune și comuniune duhovnicească”, au transmis la final reprezentanții parohiei.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator